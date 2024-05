Ecobonus: i modelli Plug-in di Mercedes-Benz beneficiano delle agevolazioni

Grazie all'Ecobonus, sei modelli plug-in di Mercedes-Benz possono ora beneficiare delle agevolazioni

previste per le vetture con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km di CO2 e un prezzo di listino inferiore a 45.000 euro, IVA esclusa. Questa iniziativa rende ancora più conveniente l'acquisto di una delle auto plug-in hybrid della Stella, unendo prestazioni elevate a consumi ridotti.

La gamma plug-in di Mercedes-Benz che rientra negli ecoincentivi comprende i modelli Classe A 250 e, sia in versione Hatchback che Sedan, Classe B 250 e, CLA 250 e (anche nella versione Shooting Brake), e uno dei modelli più ricercati: la GLA 250 e. Questi veicoli combinano il meglio dei due mondi, con un motore elettrico e uno a combustione interna, offrendo una soluzione tecnologica all'avanguardia.

Con una potenza complessiva di 218 CV, derivata dalla combinazione tra motore elettrico ed endotermico, la gamma di compatte plug-in assicura prestazioni brillanti e consumi contenuti. Inoltre, garantisce un'autonomia in modalità completamente elettrica fino a 82 km, rendendo queste auto ideali per la mobilità urbana quotidiana e perfette per medie e lunghe percorrenze grazie alla sinergia tra motore a benzina e propulsore elettrico.

Grazie all'Ecobonus, salire a bordo di una Mercedes-Benz plug-in hybrid è oggi più semplice e conveniente. Il contributo governativo per le vetture a basso impatto ambientale premia tutti i modelli della famiglia d'ingresso della Stella disponibili con tecnologia ibrida plug-in, rendendo l'acquisto di un'auto ecologica non solo un'opzione sostenibile ma anche economicamente vantaggiosa.

Questa offensiva plug-in di Mercedes-Benz conferma l'impegno del marchio verso una mobilità sostenibile, offrendo soluzioni innovative che rispondono alle esigenze moderne di efficienza energetica e riduzione delle emissioni. Con l'Ecobonus, Mercedes-Benz rafforza ulteriormente la sua posizione nel mercato delle auto ibride, offrendo ai clienti opportunità uniche per un futuro più verde.