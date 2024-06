Elli Charger 2: efficienza e risparmio per la ricarica domestica

Elli, il brand del Gruppo Volkswagen, ha lanciato il nuovo Elli Charger 2, un prodotto rivoluzionario per la ricarica dei veicoli elettrici

che promette una riduzione significativa dei costi e un'ottimizzazione nell'uso dell'energia. Questa nuova wallbox si distingue per la sua capacità di integrarsi perfettamente in un ecosistema di servizi energetici, consentendo ai clienti di gestire la ricarica dei veicoli in modo semplice ed economicamente vantaggioso.

Uno degli aspetti più innovativi del nuovo Elli Charger 2 è la possibilità di avviare il processo di ricarica quando c'è disponibilità di energia solare o quando le tariffe elettriche sono più convenienti. Questa funzionalità smart permette un risparmio effettivo per i clienti, utilizzando energia rinnovabile e riducendo l'impatto ambientale.

Integrazione con Fotovoltaico e Tariffe Dinamiche

Il CEO di Elli, Giovanni Palazzo, ha spiegato come il nuovo Elli Charger 2 sfrutti la produzione domestica di energia solare attraverso la ricarica tramite il surplus del fotovoltaico e l'utilizzo della Volkswagen Naturstrom Flex. Questa soluzione permette di ricaricare il veicolo elettrico a costi inferiori, ottimizzando i profili di ricarica sulla base dei prezzi dell'elettricità di mercato. Grazie a una licenza acquisita a luglio 2023 per operare nella Borsa europea dell'energia elettrica, Elli può offrire tariffe ottimizzate, consentendo un risparmio fino al 40%.

Partnership Strategica con Otovo

In occasione del lancio del nuovo Elli Charger 2, Elli ha annunciato una partnership strategica con Otovo, una delle principali aziende europee di pannelli solari. Questa collaborazione permetterà agli utenti di accedere a soluzioni energetiche olistiche, integrando la wallbox con impianti fotovoltaici domestici. Gli e-driver potranno quindi beneficiare di un ecosistema energetico completo, che combina ricarica elettrica e produzione di energia rinnovabile.

Un Prodotto Adattabile alle Esigenze Europee

Il nuovo Elli Charger 2 è stato progettato tenendo conto delle esigenze specifiche dei clienti di 28 mercati europei. La velocità di ricarica è uno dei fattori determinanti per l'acquisto di una wallbox, e il nuovo prodotto di Elli non delude, offrendo un'ampia gamma di servizi che si adattano alle diverse configurazioni energetiche domestiche. Disponibile in quattro varianti, il Charger 2 può ricaricare qualsiasi veicolo elettrico con presa Tipo 2 e offre nuove funzioni di misurazione per una maggiore trasparenza dei costi e una gestione dinamica del carico.

Utilizzo in Contesti Commerciali

Oltre all'uso domestico, il nuovo Elli Charger 2 è adatto anche per contesti commerciali, grazie alla sua capacità di gestione dinamica del carico e alle funzioni avanzate di misurazione. Questo rende il prodotto estremamente versatile e adatto a diverse esigenze di ricarica.

Qualità e Innovazione per la Mobilità Elettrica

Secondo Giovanni Palazzo, Elli Charger 2 rappresenta l'apice in termini di qualità e innovazione. La connessione al Gruppo Volkswagen, un'azienda multimarca, genera un notevole valore aggiunto, offrendo ai clienti una wallbox progettata in collaborazione con esperti di veicoli e mobilità. Questa soluzione potente e intelligente supporterà Elli nel diventare una delle principali aziende energetiche in Europa, contribuendo al successo dell'e-mobility e alla decarbonizzazione della società.

Il nuovo Elli Charger 2 non è solo una wallbox, ma una soluzione integrata che promuove la transizione energetica nelle abitazioni. Con la capacità di sfruttare l'energia solare, ottimizzare i costi di ricarica e offrire un ecosistema di servizi integrati, Elli Charger 2 si pone come un punto di riferimento per la mobilità elettrica sostenibile. La partnership con Otovo e l'attenzione alle esigenze dei mercati europei testimoniano l'impegno di Elli nel creare soluzioni innovative e vantaggiose per i consumatori.