Fantic Motor e Yamaha Motor Europe rafforzano la loro partnership strategica

Fantic Motor e Yamaha Motor Europe hanno annunciato la volontà di rafforzare la loro partnership strategica, con la comune intenzione di procedere affinché Fantic Motor acquisisca il 100% delle azioni detenute da Yamaha Motor in Motori Minarelli entro la fine del 2020. Questa operazione prevede un consolidamento della sinergia esistente tra Yamaha Motor e Fantic Motor, per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra le due aziende nei settori delle motociclette e della mobilità elettrica.

Questa partnership – incentrata sui valori chiave comuni tra Yamaha e Fantic Motor come integrità, coerenza, innovazione ed eccellenza di prodotto – creerà sinergie tra la profonda conoscenza del mercato, l'innovazione e la proattività di Fantic Motor e la reputazione, l'alta qualità, e la grande competenza produttiva di Yamaha Motor.

Dall’altro lato, questa importante partnership permetterà a Motori Minarelli di incrementare ulteriormente il proprio know-how in materia di motori a scoppio ed e-powertrain, di ampliare il proprio range di produzione, entrare nel segmento della mobilità elettrica e potenziare la competitività di Fantic Motor sul mercato, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali. Come risultato di questa acquisizione, Fantic beneficerà della forza lavoro qualificata di Motori Minarelli, di un asset industriale aggiornato per sostenere la sua crescita, dell'aumento della capacità industriale e di Ricerca & Sviluppo, e dell'accesso a selezionati motori e componenti Yamaha dotati delle più recenti tecnologie.

Inoltre, questa operazione è in linea con la strategia globale di Yamaha Motor per la produzione di motori, attualmente in atto, che fa leva sull’incremento dell’efficienza attraverso l’implementazione globale della produzione di motori piattaforma, e sull’ottimizzazione della capacità produttiva attraverso il consolidamento della produzione di motori nei mercati dei volumi principali.

La partnership a lungo termine tra Yamaha Motor e Fantic Motor creerà le condizioni per una transizione fluida verso il nuovo business plan e permetterà a Motori Minarelli di proseguire nella sua missione di fornitura dei motori e di supporto ai clienti OEM, rimanendo perfettamente posizionata per sviluppare nuovi settori di business, ampliare la sua attività e la sua offerta in futuro, all'interno del quadro produttivo di Fantic Motor e nel pieno rispetto della sua identità.

La finalizzazione dell’accordo è prevista entro la fine dell'anno, previa consultazione con lo European Works Council di Yamaha Motor Europe e informazione al Local Works Council di Motori Minarelli.