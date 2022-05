Fca Bank a Transpotec Logitec presenta soluzioni per la mobilità sostenibile

FCA Bank promuove la green mobility anche nell’ambito dei veicoli professionali.

Dal 12 al 15 maggio la Banca partecipa a Transpotec Logitec 2022, fiera business dedicata al trasporto e ai servizi di logistica, per presentare le soluzioni di finanziamento pensate per i veicoli commerciali e industriali. FCA Bank è al fianco di Koelliker, storico importatore e distributore di brand automobilistici in Italia, sulla scia della recente partnership siglata con il Gruppo, volta a rendere più accessibili i veicoli di sette marchi commercializzati.

La Banca è presente negli spazi di Fiera Milano Rho, nello stand Koelliker, presso il Padiglione 18 (stand G10 – G18), come captive dei brand Maxus e Wuzheng, che espongono i loro veicoli 100% elettrici, tra cui in anteprima il pick up T90 e il tre ruote 3MX. Il ventaglio di soluzioni flessibili e innovative offerto da FCA Bank, frutto dell’esperienza quasi centenaria nel finanziamento auto e nella mobilità, è molto ampio: dal rateale standard al maxirata plus e al PCP, fino al leasing, molto apprezzato dai liberi professionisti, in linea con le più diverse esigenze.

La collaborazione, nell’ambito di questo importante evento, rappresenta uno step ulteriore della partnership in essere tra FCA Bank e Koelliker, che combina l’expertise, l’impegno verso la sostenibilità e la leadership nei rispettivi settori. La presenza congiunta si inserisce infatti in una più ampia visione dei due brand che, leader nel settore della mobilità intelligente, si propongono di offrire servizi e prodotti innovativi ai clienti e professionisti in ambito automobilistico.