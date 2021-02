FCA Bank e Leasys: digitalizzazione e omnicanalità alla base del network

Prosegue la strategia di sviluppo delle società del Gruppo FCA Bank, da sempre impegnate a migliorare ulteriormente il customer journey e rendere più efficienti le attività di gestione operativa. Un percorso che ha portato negli anni alla creazione di un network integrato di 14 piattaforme all’avanguardia, sviluppate dai team ICT in un’ottica full digital e omnichannel e utilizzate nella maggior parte dei paesi Europei in cui è presente il Gruppo.

L’evoluzione delle piattaforme di Leasys e FCA Bank proseguirà nel 2021 con l’introduzione di due nuovi servizi: un nuovo sistema di CRM con ConnectiOn, l’innovativa piattaforma per massimizzare le relazioni con i clienti, e la versione 3.0 del Finance Calculator, il servizio digitale con cui ottenere un preventivo su misura, sia per clienti privati che business, che verrà integrato nei portali My FCA Bank, l’area clienti dove poter gestire con semplicità i servizi attivati come finanziamenti, prestiti e conto deposito.

A queste si aggiungerà, sempre nel 2021, una nuova integrazione di Clickar, il primo portale – dedicato alla compravendita online di veicoli usati o di fine noleggio – in grado di gestire contemporaneamente aste per clienti privati e business. Sarà introdotto un processo di e-commerce che permetterà di prenotare o aggiudicarsi un’auto e procedere, direttamente dalla piattaforma, al perfezionamento dell'acquisto tramite pagamento diretto con carte, bonifico o tramite richiesta di un finanziamento.

È stato proprio Clickar, nel 2008, a dare il via alla strategia di sviluppo delle società del Gruppo FCA Bank, insieme alla piattaforma DealOn, nata nello stesso anno e studiata per supportare i dealer nella gestione di tutto il ciclo di vita dei prodotti dedicati al dealer financing, dal finanziamento dei veicoli ai finanziamenti puri a supporto della rete (a breve e medio/lungo termine).

A queste è seguito nel 2015 il lancio di RetailOn, il sistema gestionale e contabile con cui i dealer possono gestire l’intero business del finanziamento clienti di FCA Bank (sia credito che leasing) e, nel 2013, della piattaforma RentOn, nata con l’obiettivo di supportare i processi chiave relativi al noleggio a lungo termine. Il 2017 è stato l’anno del lancio del portale My Leasys, l’area clienti per gestire tutti i servizi relativi al noleggio a lungo termine.

Nel 2018 sono nati il progetto Digital Onboarding, la piattaforma di firma digitale che ha reso il processo di sottoscrizione completamente paperless, e l’innovativa piattaforma U-Go by Leasys, che mette a disposizione della clientela privata, in tutta Italia, soluzioni di car sharing peer-to-peer.

Ma nel 2020 hanno visto la luce il maggior numero di novità mai introdotte: da Online Check, servizio che permette ai clienti la pre-approvazione online del finanziamento più idoneo alle singole necessità, ad I-Link, la piattaforma di mobilità condivisa pensata per creare una community di utenti con cui condividere l’utilizzo dell’auto, passando per U-Move, l’App che raccoglie tutte le offerte di Leasys e permette di gestirle con semplicità.

L’ultima arrivata è LeasysGO!, la prima piattaforma di car sharing dedicata alla Nuova 500 elettrica, aperta al pubblico a gennaio 2021.

Digitalizzazione e innovazione sono valori fondamentali per FCA Bank e Leasys, e l’impegno nello sviluppare piattaforme sempre più avanzate permette al gruppo di offrire a tutti i clienti una customer experience all’avanguardia e, allo stesso tempo, di ottimizzare i processi lavorativi.