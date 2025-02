Federico Scopelliti alla guida di Leapmotor Italia: nuova direzione per il brand emergente della mobilità elettrica

Cambio ai vertici di Leapmotor Italia: Federico Scopelliti assume la direzione del brand nell’ambito della riorganizzazione del mercato Stellantis in Italia.

Milanese, 46 anni, laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, Scopelliti porta con sé un’importante esperienza nel settore automotive, maturata sia a livello nazionale che europeo. Dopo aver ricoperto ruoli strategici all’interno del team Stellantis, negli ultimi due anni ha guidato Opel Italiacome Direttore del marchio.

“Sono molto orgoglioso per questo nuovo incarico” – ha dichiarato Scopelliti – “Leapmotor è un brand giovane, sinonimo di innovazione, qualità e sicurezza. Sono convinto che, insieme alla rete dei concessionari Stellantis, sapremo conquistare velocemente i clienti italiani con soluzioni di mobilità accessibili e contenuti tecnologici all’avanguardia”.

Leapmotor accelera la sua crescita in Europa e in Italia

Dal lancio delle vendite in Europa e in altre regioni il 23 settembre 2024, Leapmotor ha mostrato una strategia di crescita ambiziosa. Il brand cinese, nato con l’obiettivo di rendere l’auto elettrica accessibile a un pubblico più ampio, ha già stabilito oltre 400 punti vendita in 13 mercati europei, di cui 80 in Italia, uno dei Paesi chiave per il suo sviluppo.

L’Italia rappresenta infatti uno dei mercati di riferimento per Leapmotor, grazie alla presenza capillare della rete Stellantis, che supporterà l’espansione del marchio e la diffusione della sua gamma di veicoli elettrici.

Una gamma in espansione: Leapmotor C10 e T03

Leapmotor prevede di ampliare la propria gamma con diversi nuovi modelli nei prossimi tre anni. L’ingresso nel mercato europeo è stato segnato dal debutto di due vetture strategiche:

Leapmotor C10: un D-SUV premium, progettato per le famiglie e dotato di tecnologie avanzate, tra cui l’innovativo sistema Cell to Chassis, che integra la batteria direttamente nella struttura del veicolo. La C10 è stata sviluppata per offrire sicurezza e comfort ai massimi livelli, raggiungendo il punteggio massimo di 5 stelle E-NCAP.

Leapmotor T03: una compatta di segmento A, pensata per la mobilità urbana. Offre un accesso democratico alla mobilità elettrica, senza compromessi su contenuti, comfort e prestazioni.

Con un posizionamento competitivo e una forte attenzione alla tecnologia e alla sicurezza, Leapmotor punta a conquistare quote di mercato in Europa e in Italia, sotto la guida di Federico Scopelliti.

L’avanzata del marchio cinese nel settore dell’auto elettrica si fa sempre più concreta, con un piano di espansione che punta a rendere l’EV un’alternativa accessibile a un pubblico sempre più ampio.