Ferrari: Francesca Montini nominata chief communications officer

Ferrari S.p.A. annuncia la nomina in qualità di Chief Communications Officer di Francesca Montini, che avrà la responsabilità di definire e guidare la strategia di comunicazione a livello globale.

Già responsabile della comunicazione Brand e Corporate di Ferrari dal gennaio 2018, Francesca ha sviluppato nel corso della sua carriera una forte esperienza internazionale nella comunicazione d'impresa lavorando in diversi mercati (Europa, Medio Oriente e Stati Uniti) e per diversi marchi globali, fra i quali Nokia, Nike, Ford e Jeep.

Francesca ha conseguito una laurea in Comunicazione d'Impresa presso l'Università di Roma La Sapienza e il Ferrari Corporate Executive MBA presso la Bologna Business School.

Charlie Turner, Chief Content & Communication Officer dall’aprile del 2021, ha deciso per motivi personali di continuare a collaborare con Ferrari in qualità di Consulente per la creazione di contenuti.

“Ringrazio Charlie per la dedizione e l’impegno dimostrati per Ferrari. La sua esperienza professionale e la sua passione per il business delle vetture sportive hanno apportato un importante contribuito al nostro Gruppo e siamo impazienti di continuare a beneficiare della sua competenza nel nuovo ruolo – ha dichiarato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari – Sono felice di poter contare su Francesca nel suo nuovo incarico, che conferma la crescita costante dei talenti presenti in Società e l’evoluzione della nostra organizzazione. Le sue capacità manageriali, energia e costante ricerca dell’eccellenza rispondono alle esigenze di un’azienda in continuo sviluppo sui mercati internazionali”.