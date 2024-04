Ferrari lancia E-Cells Lab a Bologna per la ricerca sulle batterie

L'Università di Bologna, in collaborazione con giganti dell'automotive e dell'elettronica come Ferrari e NXP, ha inaugurato oggi E-Cells Lab,

un nuovo laboratorio di ricerca dedicato al mondo delle batterie e dell'elettrochimica. Questa iniziativa segna un importante passo avanti nel campo della ricerca e dello sviluppo di batterie al litio, un tema centrale per l'avanzamento della mobilità sostenibile e dell'innovazione tecnologica.

E-Cells Lab si pone come un'infrastruttura all'avanguardia, progettata per esplorare le frontiere della tecnologia delle batterie, dalla preparazione dei materiali elettrochimici fino alle analisi, ai test e alla caratterizzazione. Il laboratorio si focalizzerà su tematiche cruciali quali le batterie allo stato solido, la ricarica rapida, la propagazione termica, la sicurezza e le prestazioni delle celle.

L'obiettivo è chiaro: accelerare la ricerca e lo sviluppo di batterie più sicure, efficienti e sostenibili. La collaborazione tra Ferrari, NXP e l'Università di Bologna non solo amplia le possibilità di ricerca in questo settore ma stabilisce anche un modello virtuoso di sinergia tra l'ambito accademico e quello industriale. Tale collaborazione promette di apportare significativi contributi al campo dell'elettrochimica, generando innovazioni che beneficeranno non solo il comparto automotive ma l'intero ecosistema tecnologico.

L'impegno congiunto di questi partner mira a costruire un futuro più verde, promuovendo al contempo la formazione di competenze avanzate tra gli studenti e i ricercatori. E-Cells Lab rappresenta una pietra miliare nella ricerca italiana e internazionale, segnando l'inizio di un'era di innovazione sostenibile nel settore delle batterie.

Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari, ha sottolineato l'importanza del confronto tra mondo accademico e industriale, celebrando l'inaugurazione di E-Cells Lab come il frutto di un impegno storico per l'educazione e la ricerca. D'altra parte, il Rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, ha espresso soddisfazione per la scelta di Ferrari di collaborare con l'Alma Mater, riconoscendo il potenziale di questa partnership per promuovere l'avanguardia nella didattica e nella ricerca.

In questo scenario, Jens Hinrichsen di NXP ha evidenziato l'accelerazione che tale collaborazione porterà nell'innovazione delle batterie, stabilendo nuovi standard di riferimento per prestazioni e sostenibilità.

L'E-Cells Lab di Bologna non è solo un laboratorio; è un incubatore di idee, un laboratorio di sperimentazione e un ponte tra teoria e pratica, tra accademia e industria, tra passato e futuro. In quest'ottica, il laboratorio si appresta a diventare un fulcro di ricerca e innovazione, guidando il settore verso un orizzonte tecnologico sempre più sostenibile.