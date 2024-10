Ferrari Roma Spider Tailor Made: tecniche innovative e materiali esclusivi per un capolavoro unico

Ferrari ha svelato una versione esclusiva della Roma Spider realizzata dal suo prestigioso dipartimento Tailor Made, presentata come una delle protagoniste della mostra ‘Ferrari One of a Kind’ al Museo Enzo Ferrari di Modena.

Questa speciale vettura rappresenta il massimo della personalizzazione e dell’innovazione tecnologica, con l’introduzione di tecniche di lavorazione avanzate e l’utilizzo di materiali unici, alcuni dei quali provenienti dal riciclo, a dimostrazione dell’impegno della Casa di Maranello verso la sostenibilità.

Tra le caratteristiche distintive di questa Roma Spider Tailor Made troviamo l’impiego di pelle riciclata per le cuciture della specchiatura centrale dei sedili, realizzate a mano utilizzando filati derivati dal riciclo degli pneumatici. Innovativa anche la lavorazione laser dell’alluminio, impiegata per lo scudetto sul parafango anteriore, e la personalizzazione del cofano con la rosa dei venti e le coordinate di Maranello. Alcuni componenti del motore V8 biturbo sono stati realizzati con alluminio riciclato dalla fonderia Ferrari, riducendo ulteriormente lo spreco di materiale.

L’interior design si distingue per l’utilizzo di pelle nappa chrome free e legni di origine controllata sul tonneau cover e il pavimento posteriore. Una curiosità è l’uso di componenti in sabbia riciclata per il tunnel centrale, un materiale che deriva dai processi di lavorazione della fonderia Ferrari, in linea con la filosofia di riduzione degli sprechi del marchio.

La Ferrari Roma Spider Tailor Made si arricchisce anche della collaborazione con Montblanc, che ha creato per l’occasione un’esclusiva versione della sua iconica Meisterstück, decorata nello stesso colore Oro Mida della vettura e dotata di un pennino in oro massiccio. Questo strumento di scrittura, realizzato in pezzo unico, è accompagnato da un diario di bordo rivestito con la stessa pelle riciclata degli interni della Ferrari Roma Spider, a testimoniare il legame indissolubile tra i due oggetti.

La Ferrari Roma Spider Tailor Made sarà esposta al Museo Enzo Ferrari di Modena fino a febbraio 2025, come parte della mostra 'Ferrari One of a Kind', che celebra l’esclusività e la maestria artigianale che caratterizzano il programma di personalizzazione del Cavallino Rampante. Insieme alla vettura, la mostra offre ai visitatori un’esperienza immersiva grazie a una parete interattiva che permette di esplorare materiali, tessuti e opzioni di design a disposizione dei clienti Ferrari.

Ferrari Roma Spider – Scheda tecnica

MOTOPROPULSORE

Tipo V8 – 90° – Biturbo

Cilindrata totale 3855 cm3

Alesaggio e corsa 86,5 mm x 82 mm

Potenza massima* 456 kW (620 cv) a 5750–7500 giri/min.

Coppia massima 760 Nm a 3000-5750 giri/min.

Regime massimo 7500 giri/min.

Rapporto di compressione 9,45:1

Potenza specifica 161 cv/l

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4656 mm

Larghezza 1974 mm

Altezza 1306 mm

Passo 2670 mm

Carreggiata anteriore 1652 mm

Carreggiata posteriore 1679 mm

Peso a secco** 1556 kg

Rapporto peso a secco/potenza 2,5 kg/cv

Distribuzione dei pesi 48% ant. / 52% post.

Capacità serbatoio 80 litri

Volume bagagliaio 255 litri

PNEUMATICI E CERCHI

Anteriore 245/35 ZR 20 J8.0

Posteriore 285/35 ZR 20 J10.0

FRENI

Anteriore 390 x 34 mm

Posteriore 360 x 32 mm

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione e 8 rapporti

CONTROLLI ELETTRONICI

EPS, VDC, ABS con EBD, F1-TCS, E-Diff3, SSC 6.0, FDE, SCM-E Frs

PRESTAZIONI

Velocità massima > 320 km/h

0-100 km/h 3,4 s

0-200 km/h 9,7 s

100-0 km/h 32,0 m

200-0 km/h 130,0 m

CONSUMO DI CARBURANTE

11,4 l/100 km – Ciclo WLTC combinato

EMISSIONI CO2

258 g/km2 – Ciclo WLTC combinato