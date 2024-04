Ferrari trionfa fa ai Red Dot Awards 2024 con la Roma Spider

La Ferrari ha ottenuto un successo eclatante nell'edizione 2024 dei Red Dot Awards, un prestigioso concorso internazionale dedicato all'innovazione e all'eccellenza nel design industriale.

Tra i riconoscimenti più significativi, la Ferrari Roma Spider si è distinta conquistando il Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design. Questo premio sottolinea la maestria del Centro Stile Ferrari, diretto da Flavio Manzoni, nel combinare estetica raffinata e funzionalità avanzata.

Innovazione e prestigio: la Ferrari Roma Spider

La Ferrari Roma Spider, una raffinata vettura scoperta 2+ con motore centrale-anteriore, si caratterizza per il suo innovativo tetto retrattile in tessuto, una soluzione che non si vedeva in gamma da 54 anni. La copertura, a cinque strati e altamente personalizzabile, offre prestazioni di isolamento acustico paragonabili a quelle di un tetto rigido, ed è operabile fino a 60 km/h in soli 13,5 secondi. Equipaggiata con un potente V8 biturbo da 620 cv e un avanzato cambio DCT a 8 rapporti, la Roma Spider eccelle per la sua combinazione di eleganza, comfort e prestazioni di guida dinamiche.

Altri successi Ferrari: SF90 XX Stradale e KC23

Non meno degna di nota è la SF90 XX Stradale, che ha ottenuto due Red Dot Award grazie al suo motopropulsore ibrido plug-in, composto da un V8 biturbo abbinato a tre motori elettrici, capace di erogare una potenza di 1030 cv. Anche la KC23, una One-Off basata sulla 488 GT3 Evo 2020, si è distinta per il suo design futuristico e la sua versatilità sia in pista che come pezzo da esposizione, guadagnandosi un posto tra i premiati.

Un decennio di eccellenza

Questi ultimi riconoscimenti portano a 29 il numero totale di Red Dot Award vinti da Ferrari negli ultimi dieci anni, un record imbattuto nel settore automobilistico. Dal 2015, dieci vetture della Casa di Maranello hanno ricevuto il prestigioso Red Dot: Best of the Best, confermando Ferrari non solo come icona dell'automobilismo, ma anche come leader indiscusso nel design di veicoli che spostano i confini dell'innovazione.

I premi saranno ufficialmente consegnati durante una cerimonia prevista per il 24 giugno 2024 a Essen, in Germania, dove Ferrari si presenterà ancora una volta come ambasciatrice dell'eccellenza nel design automobilistico italiano.