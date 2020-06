Fiat 500 esaurita la serie speciale cabrio “la Prima” oggi debutta la berlina

Nuova 500 “la Prima” cabrio - edizione numerata - presentata lo scorso marzo a Milano, ora esaurita, la gamma della Nuova 500 si amplia con la seconda “Launch Edition” - la Nuova 500 “la Prima” berlina – che coniuga sapientemente la nuova anima “elettrica e sostenibile” della terza generazione di 500 con l’inconfondibile design e cura nei dettagli dell’icona Fiat, tipici dei migliori prodotti “Made in Italy”. La nuova linea è ancora più morbida e arrotondata rispetto alla generazione precedente, la Nuova 500 “la Prima” conserva la famosa aria sbarazzina del “Cinquino”, un’icona dal tratto unico all’interno del panorama automobilistico mondiale che fa nascere un sorriso di complicità e allegria a chi ogni giorno affronta contesti cittadini con una circolazione sempre più complessa e in taluni casi anche limitata. Insomma, nel momento in cui la mobilità è chiamata a essere più sostenibile, connessa e autonoma, Fiat 500 entra nuovamente in gioco con la sua terza generazione, portando con sé il design e il piacere di guida: non si tratta di una semplice rivoluzione, bensì della “re-incarnazione” di uno spirito, quello che può ispirare il rinnovamento. Per una vera rivoluzione, infatti, non bastano normative e regolamentazioni, occorre qualcosa di iconico e bello: la Nuova Fiat 500. Così come avvenne nel Dopoguerra quando la prima generazione del Cinquino diede vita alla mobilità di massa, così succede oggi con la Nuova 500 che veicola positività e gioia di vivere offrendo una nuova dimensione e carattere alla mobilità urbana elettrica.

La Nuova 500 “la Prima” berlina si contraddistingue per il raffinato tetto panoramico in vetro, una vera e propria “finestra sul cielo”, che consente d’inondare l’abitacolo di luce, accrescendo il comfort di guida e il benessere a bordo. Inoltre, la parte posteriore si caratterizza per il classico portellone posteriore e per l’inedito spoiler, oggi più pronunciato, che migliora l'efficienza aerodinamica. A disposizione del cliente della Nuova 500 “la Prima” berlina tre livree esclusive ispirate agli elementi fondamentali della natura: Ocean Green (micalizzato) che rinvia al mare; Mineral Grey (metallizzato) alla Terra; e Celestial Blue (tristrato) al cielo. Il tutto impreziosito da fari full led, cerchi da 17” diamantati e inserti cromati sui finestrini e sulla fiancata e dal rivestimento interno in eco-leather che avvolge cruscotto e sedili.

La silhouette inconfondibile della vettura presenta il profilo superiore del padiglione che si combina con la caratteristica inclinazione di quello posteriore. Questa impostazione volumetrica dell’abitacolo è uno degli elementi iconici della vettura e in questa terza generazione si è evoluta portando a sviluppare uno spoiler più pronunciato: affinato specificatamente per migliorare l’efficienza aereodinamica e l’autonomia, conferisce una percezione dinamica e accattivante al corpo vettura.

Il portellone, maggiormente curvato in pianta, ha una presenza più volumetrica. Le sue superfici sono pulite e sinuose e rendono la vettura ancora più elegante e scultorea. La fascia sopra la targa rievoca la tipica presenza della bugna cromata, con un modellato semplice e fluido delle superfici. Sopra troviamo la nuova scritta FIAT come prezioso accento metallico. Infine i segni e le linee orizzontali del portellone si raccordano a quelle dei fanali, enfatizzando la presenza di larghezza della vettura.

Autonomia e tempi di ricarica sono due temi cruciali per i clienti. L’autonomia della Nuova 500 è fino a 320 km con ciclo WLTP, grazie alle batterie litio ione che hanno una energia installata di 42 kWh.

Per ottimizzare i tempi di ricarica la Nuova 500 abilita il fast charge in corrente continua fino a 85 kWche consente di ricaricare la batteria in tempi molto brevi. Ad esempio, per una riserva di energia sufficiente a percorrere 50 chilometri in uso urbano- più di quanto necessario nell’utilizzo medio giornaliero – sono necessari solo 5 minuti. E sempre grazie al fast charge, è possibile ricaricare la batteria fino all’80% di carica in appena 35 minuti. La presa “Combo 2” posizionata sulla fiancata posteriore destra della vettura consente la ricarica sia in corrente alternata sia in continua, ed è una presa intelligente perché consente di dare input sulla programmazione della ricarica e fornisce feedback sullo stato di carica della vettura. Inoltre, si è pensato di offrire delle soluzioni anche per la ricarica domestica. La Nuova 500 “la Prima”, versioni berlina e cabrio, comprende l’easyWallbox, il sistema di ricarica che permette di collegarsi alla rete domestica. È stato sviluppato da ENGIE Eps per FCA e sarà commercializzato nei principali mercati europei da Mopar in concomitanza con il lancio del modello. Si tratta di una soluzione semplice, accessibile e gestibile via Bluetooth, che - senza necessità di alcun intervento da parte di personale specializzato - consente di ricaricare da subito a casa propria la propria 500 con una potenza di ricarica fino a 2,3 kW tenendo in conto gli altri carichi domestici attivi durante la ricarica. Inoltre, l’easyWallbox è già predisposta per l’upgrade di potenza fino a 7,4 kW. Il modello è dotato inoltre di cavo “Mode 3” che permette sia la ricarica domestica sia quella da rete pubblica, fino a 11 kW.

La Nuova 500 è dotata di tre driving mode: Normal, Range e Sherpa selezionabili secondo lo stile di guida.

In particolare la modalità Sherpa consente al guidatore di arrivare a destinazione ottimizzando le risorse disponibili. Il driving mode Sherpa interviene su più elementi per ridurre al massimo il consumo energetico della vettura, proprio per assicurare il raggiungimento della destinazione impostata sul navigatore o della colonnina di ricarica più vicina. Al pari di uno “sherpa himalayano”, che ha il controllo di tutta la spedizione e la indirizza alla meta, questa modalità di guida interviene su vari parametri: la velocità massima, che viene limitata a 80 km/h; la risposta all’acceleratore, in modo da ridurre il consumo di energia, e la disattivazione del sistema di climatizzazione e dei sedili riscaldabili (con la possibilità da parte del driver di riattivarli in ogni momento).

La modalità “Normal” è quella che avvicina il più possibile la guida a quella di un veicolo con un normale motore a combustione. La modalità “Range” invece, attiva la funzione “one-pedal drive”. Il pilota selezionando questo driving mode può guidare la Nuova 500 quasi con il solo pedale dell’acceleratore. È una modalità che massimizza la frenatura rigenerativa e quindi di conseguenza l'autonomia. In ogni caso è necessario intervenire sul pedale del freno per arrivare a uno stop completo.

Il motore ha una potenza di 87 kW che consente la velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e una accelerazione in 9.0 secondi da 0-100 km/h, e di 3.1 secondi nello 0-50 km/h.

Affascinante ed esclusiva ma anche sempre connessa e tecnologica: la Nuova 500 “la Prima”, infatti, è equipaggiata di serie con frenata di emergenza automatica, con telecamera posteriore ad alta risoluzione; sensori crepuscolari e abbaglianti automatici; chiamata di emergenza (ecall) e freno di stazionamento elettrico. Inoltre, adotta i sistemi ADAS “Advanced Driver- Assistance Systems” che fanno della Nuova 500 la prima vettura nel segmento delle city car dotata del sistema di guida autonoma di Livello 2. La tecnologia di monitoraggio con telecamera frontale monitora longitudinalmente e lateralmente tutti i dintorni della vettura: il sistema iACC (Intelligent Adaptive Cruise Control) frena o accelera, facendo attenzione agli ostacoli che incontra. Il Lane Centering mantiene la vettura al centro della corsia, a condizione che siano correttamente rilevabili le linee di demarcazione della stessa.

L’Intelligent Speed Assist, invece, legge i limiti di velocità rilevabili e suggerisce al conducente di impostarli, mentre l’Urban Blind Spot attraverso sensori ultrasonici controlla gli angoli ciechi e avvisa con un segnale luminoso triangolare - che appare sullo specchietto laterale - se ci sono dei veicoli in avvicinamento. L’Attention Assist poi, mediante avvisi sul display, consiglia di fermarsi e di prendere una pausa quando si è stanchi. Infine, i sensori a 360 gradi offrono una drone view per evitare tutti gli ostacoli, quando si parcheggia e nelle manovre più complesse.

Sulla 500 “la Prima” berlina è di serie anche il nuovo sistema di infotainment UConnect 5: quadro di bordo con display full TFT da 7’’, Radio 10.25’’ Touch Screen NAV, DAB, Wireless CarPlay / Android Auto, e fornisce servizi connessi mediante la Uconnect Box e la suite di servizi UConnect Services. In particolare, la 500 di terza generazione è la prima vettura FCA equipaggiata con il nuovo sistema di infotainment di quinta generazione UConnect 5, la piattaforma connessa realizzata per il futuro, disponibile con schermo da 10,25’’. Sviluppata con l’idea di fornire al cliente una user experience semplice e confortevole, FCA utilizza un sistema operativo Android Auto facile, intuitivo e personalizzabile. Per esempio, si possono configurare le modalità di visualizzazione delle funzioni e delle app tramite l’uso dei widget. Apple CarPlay è già disponibile in modalità wireless. Il sistema è predisposto per offrire la stessa modalità anche per Android Auto. In sintesi, la Nuova 500 propone integrazione con il proprio smartphone offrendo uno schermo touch ad alta definizione, con sviluppo orizzontale che si integra perfettamente nella plancia della vettura, seguendone le linee, e progettato secondo criteri di eliminazione della driver distraction.

La Uconnect 5 connessa con la Uconnect Box oltre a consentire la funzione obbligatoria di chiamata di emergenza (ecall) per i nuovi modelli omologati offre una serie di servizi di connettività innovativi per il cliente:

-My Assistant: un sistema di assistenza che consente al cliente di parlare con un operatore per richiedere assistenza stradale geolocalizzata e ricevere supporto per la risoluzione di eventuali problemi tecnici legati alla vettura. Sempre con il pacchetto My Assistant, il cliente riceverà inoltre via e-mail un resoconto mensile grazie al quale potrà verificare lo stato di uso e di salute dell’auto.

-My Remote: consente al cliente via mobile App su smartphone di programmare la ricarica del veicolo nelle fasce orarie più convenienti, conoscere la posizione esatta dell’auto, bloccare e sbloccare le porte, accendere e spegnere le luci, programmare il sistema di climatizzazione e impostare alert di guida basati su velocità e posizione del veicolo.

-My Car: per controllare le condizioni e lo stato della propria auto dal proprio smartphone, verificare il livello di carica delle batterie, la pressione pneumatici, il chilometraggio e interventi di manutenzione.

-My Navigation: tramite mobile app su smartphone si può inviare la destinazione al navigatore dell’auto, identificare il percorso, verificare le condizioni del traffico, il meteo lungo il tragitto e le postazioni di rilevamento velocità; inoltre è possibile visualizzare i punti di ricarica situati nei pressi dell’auto individuando graficamente sulle mappe quelli raggiungibili in base all’attuale livello di carica della batteria. Le mappe saranno sempre aggiornate grazie all’aggiornamento “over the air”.

-My eCharge: per gestire tutte le operazioni di ricarica, siano esse presso stazioni pubbliche, includendo prenotazione e pagamento, o tramite la propria wall box di casa

-My Wi-Fi: un vero hot-spot che connette alla rete 4G fino a 8 dispositivi elettronici contemporaneamente come se fossi a casa. My Wi-Fi consente inoltre di interagire con la propria auto grazie alla tecnologia di assistenza vocale di Amazon Alexa, leader del settore.

-My Alert: grazie a questo servizio, il cliente viene immediatamente avvisato in caso di furto dell’auto. Nel momento in cui il furto viene accertato dalle forze dell’ordine, un call center dedicato fornirà supporto per il suo possibile ritrovamento.

La Nuova 500 nasce, dunque, connessa: dialoga con il guidatore dentro e fuori dall’auto, permette di impostare in anticipo il percorso di navigazione, di trovarla climatizzata all'arrivo. E una volta aperta l’auto, il cellulare sarà connesso in meno di 5 secondi ed è prevista la ricarica in wireless della batteria dello smartphone.

Il sistema Uconnect 5 con display da 10.25’’ e navigatore integrato vanta anche il sistema di interazione Natural Language con riconoscimento vocale avanzato, che permette di dialogare con la vettura controllando i parametri, impostando il climatizzatore e scegliendo la musica preferita.