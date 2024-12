FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Maserati: l’orgoglio italiano guida il futuro dell’automotive

FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Maserati riaffermano il loro legame con l’Italia attraverso un messaggio forte e chiaro: il futuro dell’automotive italiano nasce nelle fabbriche nazionali.

Un impegno che si traduce in uno spot emozionante, accompagnato dalle iconiche note di “Si può fare” di Angelo Branduardi, capace di evocare il viaggio secolare dei quattro marchi nel panorama industriale e culturale del Belpaese.

Le immagini del video, scandite da un ritmo incalzante, raccontano la storia e il futuro di FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Maserati, attraverso modelli che rappresentano il connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Dalle strade incastonate tra paesaggi mozzafiato, dove sfrecciano le vetture, ai trionfi sportivi e tecnologici, lo spot celebra la magia che prende vita negli stabilimenti italiani, simboli di eccellenza produttiva e orgoglio nazionale.

Il cuore della produzione italiana

Protagonisti del filmato sono i modelli che incarnano il futuro dei quattro brand. La Fiat 500, icona senza tempo, sarà prodotta anche nella versione ibrida nello storico stabilimento di Mirafiori. La Fiat Pandina, emblema di praticità e affidabilità, continuerà a essere prodotta a Pomigliano d’Arco fino al 2030, anno in cui sarà sostituita dalla Nuova Pandina. Lo stabilimento di Atessa proseguirà nella produzione del Ducato, best seller nel segmento dei veicoli commerciali, che si rinnova con una versione completamente elettrica.

Cassino, culla dell’ingegneria sportiva, ospiterà le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, modelli che uniscono performance e lusso in puro stile Made in Italy. Melfi sarà invece il teatro della nascita della Lancia Gamma, prevista per il 2026, mentre Modena si conferma il polo d’eccellenza per Maserati, sinonimo di esclusività e alta gamma.

Tradizione e innovazione: il Piano Italia

Lo spot non è solo un tributo all’orgoglio italiano, ma anche l’annuncio di un progetto ambizioso: il Piano Italia di Stellantis. Presentato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il piano prevede un aumento significativo dei modelli in produzione, con un focus particolare su veicoli elettrici e ibridi. Un progetto autofinanziato, che esclude il ricorso a sussidi pubblici, e che punta alla salvaguardia dei livelli occupazionali, attraverso programmi di formazione e riqualificazione per i dipendenti del Gruppo.

L’obiettivo è chiaro: fare dell’Italia il cuore pulsante della strategia industriale di Stellantis, investendo in tecnologia e innovazione senza mai perdere di vista il legame con il territorio e le sue tradizioni.

Valori italiani per un futuro sostenibile

Lo spot, che trasforma in immagini e musica i valori dei brand italiani di Stellantis, celebra la creatività, il gusto e l’ingegno che contraddistinguono il Made in Italy. FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Maserati si pongono come simboli di resilienza e capacità di adattamento, interpretando le sfide attuali come opportunità per evolvere e tracciare nuove strade.

Proprio come nel brano di Branduardi, il messaggio è di speranza e determinazione: “Si può fare”. Nonostante le difficoltà del contesto globale, i marchi italiani continuano a guardare avanti, puntando su ciò che li rende unici: l’amore per l’Italia e la passione per il lavoro ben fatto.

Oltre il presente: una visione a lungo termine

FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Maserati raccolgono la sfida di un mondo in continua evoluzione, sapendo di poter contare su un passato glorioso e su un presente ricco di opportunità. Gli stabilimenti italiani, da sempre motore dell’innovazione, sono pronti a diventare laboratori di sostenibilità e tecnologia, dove il talento e l’ingegno delle persone fanno la differenza.

Guardare al futuro con ottimismo non è solo un desiderio, ma una necessità. E Stellantis, con il suo Piano Italia, dimostra che non solo è possibile, ma è anche doveroso. Perché il futuro non si attende, si costruisce. E in questo, l’Italia è maestra.

Lo spot si chiude con un messaggio potente: la bellezza e la forza di un Paese che, nonostante le avversità, trova sempre l’energia per reinventarsi e brillare. Perché, come recita la canzone, “Si può fare”. E Stellantis è pronta a dimostrarlo, ogni giorno, nelle sue fabbriche e sulle sue strade.