FIAT cresce del 12% a livello globale, leader nei mercati chiave

FIAT ha registrato un significativo incremento globale delle vendite nel 2023, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente, raggiungendo il traguardo di 1,35 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Questo successo ha consolidato la posizione di FIAT come leader di mercato in quattro nazioni e come il marchio di punta del Gruppo Stellantis, sia a livello mondiale che in Sud America. Olivier Francois, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis, ha sottolineato l'importanza di questa crescita, attribuendola all'espansione globale del marchio e all'introduzione di nuovi prodotti nel 2023, come la nuova Fiat 600 e la Topolino, che hanno rafforzato l'impegno di FIAT verso una mobilità urbana sostenibile.

In Europa, la 500e ha dominato il mercato delle city car elettriche, confermando la leadership di FIAT nel settore dell'elettrificazione. In Italia, la Panda Hybrid ha mantenuto il titolo di auto più venduta per il dodicesimo anno consecutivo, dimostrando la forte presenza di FIAT nel mercato domestico. Anche il segmento dei veicoli commerciali ha visto FIAT Professional al primo posto, con il Ducato, il Doblò e il Fiorino che hanno dominato i rispettivi segmenti.

La presenza di FIAT in Sud America è altrettanto impressionante, con una quota di mercato del 14,5% e una leadership indiscussa in Brasile. La Fiat Strada è stata il veicolo più venduto nella regione, evidenziando la preferenza dei consumatori per i pick-up e i SUV di FIAT, come il Pulse e il Fastback, che hanno registrato una notevole crescita.

In Medio Oriente e Africa, FIAT ha mantenuto la sua leadership in Turchia per il quinto anno consecutivo, grazie al successo della Fiat Egea. L'ingresso nel mercato algerino ha segnato un importante passo avanti per l'espansione di FIAT nella regione, con un'impressionante quota di mercato del 78,6%.

Il 2023 è stato un anno di significativa crescita e consolidamento per FIAT, grazie alla forte presenza nei mercati chiave e all'introduzione di nuovi modelli innovativi. Con una strategia focalizzata sull'elettrificazione e sulla sostenibilità, FIAT si prepara a un promettente 2024, continuando a promuovere valori di inclusività, ingegnosità, italianità e globalità.