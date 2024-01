FIAT Ducato è ancora una volta il "Miglior veicolo base per camper"

Il FIAT Professional Ducato prosegue nella sua serie di vittorie: per la sedicesima volta consecutiva, i lettori della rivista specializzata "Promobil" lo hanno votato come "Miglior veicolo base camper dell'anno".

La scelta dei lettori della rivista tedesca rappresenta da oltre un quarto di secolo un importante indicatore delle tendenze nel settore dei veicoli per il tempo libero.Il settore dei Veicoli Ricreazionali è un elemento cruciale e storico per FIAT Professional, e i veicoli base per camper costituiscono una parte significativa della produzione totale del Fiat Ducato. Il prestigioso premio per il "Miglior veicolo base per camper del 2024" sottolinea chiaramente la fiducia che i clienti ripongono nel FIAT Ducato Professional come compagno ideale per il tempo libero.

I lettori di Promobil hanno avuto l'opportunità di scegliere tra 270 serie di camper divise in 10 diverse categorie, e un totale di 23 veicoli sono stati nominati come veicolo base.

Alla base dei successi del Ducato c'è la strategia di concepirlo come una piattaforma di ampliamento fin dalla fase di sviluppo. La sua architettura è razionale e professionale per le attività legate al business, ma flessibile ed eclettica per l'uso ricreativo.

Da alcuni anni, il Ducato, oltre a offrire un grande comfort per chi viaggia in camper, può essere equipaggiato con ulteriori sistemi elettronici di assistenza alla guida (ADAS). Questi includono l'assistenza alla frenata di emergenza, l'assistenza al mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, l'avviso di sonnolenza del conducente e Intelligent Speed Assist. Il Ducato FIAT Professional viene prodotto da oltre 40 anni nello stabilimento di Atessa in Val di Sangro (vicino a Pescara).