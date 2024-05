FIAT: Olivier Francois in arrivo quattro nuovi modelli, si parte l’11 Luglio

FIAT, guidata da Olivier Francois, ha annunciato un ambizioso piano di rinnovamento del suo portfolio di veicoli con il lancio di una nuova famiglia di concept cars.

Questa iniziativa segna una svolta significativa per il marchio, che celebra il suo 125° anniversario con un occhio rivolto al futuro della mobilità globale. La presentazione del primo modello è prevista tra soli quattro mesi, inaugurando un ciclo di lanci che vedrà la presentazione di un nuovo veicolo ogni anno.

I nuovi modelli, che spaziano dalla City Car al Camper, sono progettati su una piattaforma unica e modulare, capace di adattarsi a motorizzazioni diverse, inclusi motori elettrici, ibridi e a combustione interna. Questa strategia non solo migliora l'efficienza della produzione, ma permette anche una personalizzazione senza precedenti, mantenendo un forte legame con l'eredità di funzionalità e design del brand.

La nuova City Car, descritta come una "Mega Panda", è più grande del modello attuale e ispirata dall'iconico edificio del Lingotto a Torino. Questo veicolo promette di fondere la luminosità e l'ottimizzazione degli spazi del Lingotto con la sostenibilità dei materiali, come plastiche riciclate e tessuti di bambù.

Il Pick-Up, popolare in Sud America, mira a conquistare il mercato globale combinando le funzionalità di un veicolo commerciale leggero con il comfort di un SUV, ideale per gli amanti delle attività all'aperto e del tempo libero.

Il concept Fastback segue i successi del marchio in diversi mercati globali e si distingue per un design sportivo che promette bassi consumi grazie a miglioramenti aerodinamici, pur mantenendo un aspetto giovane e moderno.

Il SUV, un "Giga-Panda", offre spazio e robustezza per le famiglie, evidenziando l'approccio FIAT alla mobilità familiare con una particolare attenzione alla sicurezza e alla versatilità.

Infine, il Camper rappresenta la quintessenza della "Fun-ctionality", combinando le caratteristiche di un'auto cittadina, di un SUV e di un veicolo da viaggio, perfetto per riconnettere le persone tra loro e con la natura.

Olivier Francois ha sottolineato l'importanza di questa nuova direzione per FIAT: "Il nostro obiettivo è quello di trasformare ogni prodotto da locale a globale, arricchendo l'esperienza dei nostri clienti in ogni parte del mondo." Con questi nuovi concept, FIAT non solo celebra un importante anniversario, ma si posiziona come leader nella creazione di veicoli accessibili, sostenibili e adatti a una varietà di esigenze e stili di vita.