Fiat Panda, con Publicis Groupe, presenta #LAMIAPANDAÈLEGGENDA

Approda, per la prima volta nell’Automotive, sul social network emergente BeReal

Fiat Panda è stata un’antesignana del social fin dal 1980: l’esordio della sua prossima campagna celebrerà la sua storia leggendaria attraverso il lancio di un hero video che celebra, in stile native su TikTok, la personalità SUPER di Panda, social since 1980, capace di superare tutti gli ostacoli e di far vivere esperienze straordinarie a intere generazioni di persone. La narrazione si estende poi a tutti canali social ufficiali del brand - Facebook, Instagram, TikTok, Twitter - e su YouTube, attraverso un ricco piano di contenuti editoriali dal tone of voice iperbolico, a tratti ironico, e una visual identity accattivante, dal forte impatto visivo.

Fiat Panda presenta così la sua prima campagna social cross-platform #LAMIAPANDAÈLEGGENDA.

La storia del brand prende forma sui canali social attraverso l’utilizzo di un linguaggio innovativo e si arricchisce di nuove ispirazioni grazie al coinvolgimento di creators e degli utenti social in prima persona. Quest’ultimi sono infatti incoraggiati a prendere parte al racconto, liberando la propria creatività e contribuendo così a incrementare i contenuti e l’affiatamento della community #LAMIAPANDAÈLEGGENDA.

Sono coinvolti nell’operazione creator affini al mondo Automotive che svilupperanno lo storytelling mettendo in luce l'epicità di Fiat Panda e costruiranno momenti di engagement, reaction, condivisione.

La pagina Commenti Memorabili posterà il video hero e permetterà la realizzazione di un video celebrativo con i commenti più belli.

Con #LAMIAPANDAÈLEGGENDA, Fiat Panda è il primo tra i brand Automotive ad approdare su BeReal, il nuovo social network di origine francese che permette di condividere attimi veri e reali di vita quotidiana, senza filtri. Creator e utenti potranno così scattare e condividere le loro foto, immortalando i momenti di vita vera con Fiat Panda ed entrando così a far parte della sua storia incredibile e leggendaria.

Tutta l’attività è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Starcom e Publicis Sapient, agenzie parte del One Team Stellantis di Publicis Groupe.

Fiat Panda è prodotta dal 2011 nello stabilimento Giambattista Vico a Pomigliano d'Arco e dal 2012 il modello in assoluto più venduto in Italia, Fiat Panda è una vettura contemporanea, 100% italiana e che non ha mai perso la volontà di sorprendere. Come nel 2020 quando ha presentato la sua versione Hybrid - oggi l’ibrido più venduto in Italia - che assicura tutti i vantaggi di una motorizzazione ibrida efficiente, compatta, leggera e accessibile.