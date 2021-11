Fiat Panda: Miglior auto a GPL per il mondo delle flotte

Si è tenuta a Milano la consegna dei Mission Fleet Awards 2021, un progetto nato dalla voglia di approfondire le principali tematiche del mondo delle flotte aziendali e metterne in luce i rappresentanti più virtuosi, premiandoli.

Mai come quest’anno uno dei principali punti d’interesse è rappresentato dalla sostenibilità, e in uno scenario di mercato che va virando verso l’elettrificazione le alimentazioni alternative continuano a rappresentare una scelta virtuosa ed ecocompatibile.

Per questo, il premio conferito a Fiat Panda 1.2 Fire 69 CV Easypower da qualificati referenti super partes rappresenta un’ulteriore conferma del successo di un modello che da 41 anni raccoglie il favore del pubblico e degli addetti ai lavori. Non a caso, la versione a GPL rappresenta quasi il 10% del totale delle Panda vendute nel 2021 a noleggiatori, piccole e medie imprese e liberi professionisti.

Anima urbana, sportiva e off road e la più completa offerta di propulsori e trazioni

Come per il resto della gamma, anche la Panda 1.2 Fire 69 CV Easypower adotta un propulsore omologato Euro6D-Final, e rappresenta un tassello fondamentale per la gamma dell’unica city car del segmento che può vantare un’offerta completa in termini di trazioni - 4x2 e 4x4 - e propulsori - benzina 4x4, mild hybrid, metano e, appunto GPL -. Questa motorizzazione è disponibile su un completo ventaglio di allestimenti, in una gamma che è stata di recente rinnovata anche dal punto di vista tecnologico con l’introduzione della radio touchscreen da 7” con funzionalità Apple CarPlayTM / Android AutoTM.

“City Life” è la versione centrale della gamma che soddisfa coloro che ricercano in una city-car il miglior rapporto tra prezzo e sostanza di prodotto, senza per questo rinunciare a uno stile accattivante e distintivo.

“Sport” è l’allestimento destinato a un cliente giovane, dinamico e attratto da uno stile sportivo con forte personalità, mentre la terza anima di Panda quella “Cross”, declinata negli allestimenti City Cross e Cross che propongono un carattere distintivo e off-road.

Tra i numerosi contenuti della Panda Cross spiccano l’innovativa plancia “woody” realizzata con scarti di legno riprocessati e i nuovi sedili in speciale tessuto eco-friendly, ottenuto con almeno il 37% di plastica riciclata, a conferma della vocazione ecologica del modello.