Fiat Panda, on air la nuova campagna ideata dall’agenzia Burnett

Al via la nuova campagna di comunicazione che celebra l'attitudine social di Panda,

dal lontano 1980 non ha mai smesso di mettere in contatto le persone, ancora prima dell’arrivo del social network, grazie alla sua semplicità d'uso e simpatia, sempre all’insegna di un’allegra convivialità. Insomma, l'intramontabile Panda è un autentico compendio delle peculiarità di FIAT, oltre ad essere un “veicolo” di emozioni e ricordi entrato nella memoria collettiva al pari di altri oggetti nati dalla creatività italiana.

La nuova campagna, ideata dall'agenzia Leo Burnett e declinata su tutti i media, mette in risalto l'attitudine di Fiat Panda di essere un vero e proprio social network, capace di accogliere e custodire dentro di sé tutte le esperienze di vita, di generazione in generazione. Basti pensare a due storici claim - “Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla” e “L’auto ufficiale per fare quello che ti pare” - che ne hanno esaltato l'indiscussa versatilità e libertà di viaggiare. Tra i segreti del suo successo ci sono, infatti, le dimensioni esterne compatte, il grande spazio interno configurabile, le diverse motorizzazioni e le numerose combinazioni cromatiche.

Prodotta dal 2011 nello stabilimento Giambattista Vico a Pomigliano d'Arco e dal 2012 il modello in assoluto più venduto in Italia, Fiat Panda è una vettura contemporanea, 100% italiana e che non ha mai perso la volontà di sorprendere. Come nel 2020 quando, insieme alla 500, ha presentato la sua versione Hybrid - oggi l’ibrido più venduto in Italia - che assicura tutti i vantaggi di una motorizzazione ibrida efficiente, compatta, leggera e accessibile. Ed è proprio una divertente e maneggevole Panda Hybrid la protagonista del nuovo spot realizzato dalla casa di produzione Movie Magic e diretto dal regista Federico Mazzarisi.

Il filmato si chiude con una promozione imperdibile: è infatti possibile mettersi al volante della Nuova Panda Hybrid 1.0 GSE 70 CV, completa di climatizzatore e radio UConnect, con una rata mensile di soli 129€ (*). L'offerta è valida fino al 30 settembre, in caso di permuta o rottamazione, e con finanziamento.