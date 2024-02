Fiat Panda si rinnova: arriva la nuova Pandina

La storica Fiat Panda sta per intraprendere un significativo percorso di evoluzione, segnando una svolta nella sua lunga e illustre storia.

Per la prima volta, il nome "Panda" verrà affiancato da "Pandina", una nuova denominazione che anticipa l'introduzione di un model year 2024 rivoluzionario per questo amato modello utilitario. Secondo le informazioni riportate da Quattroruote, l'aggiornamento non si limiterà a un semplice cambio di nome, ma introdurrà anche una serie di innovazioni tecnologiche destinate a ridefinire l'esperienza di guida della cinque porte per i prossimi tre anni, fino al previsto pensionamento del modello nel 2026.

La Fiat Pandina rappresenta un'evoluzione naturale del modello corrente, mantenendo le radici produttive ben salde in Italia, presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, fucina di ogni esemplare del progetto 319 dal 2012. La continuità è assicurata anche dalla conferma dell'attuale propulsione, il motore 1.0 Hybrid da 70 CV, abbinato a un cambio manuale e alla trazione anteriore, che ha già dimostrato le sue qualità in termini di efficienza e affidabilità.

In parallelo, il lancio della nuova Panda, talvolta soprannominata "Grande Panda" o "Pandona" per distinguerla dalla sua controparte più compatta, segna l'ingresso del marchio nel segmento delle vetture elettriche. Progettata in Serbia, nello stabilimento di Kragujevac, questa versione sfrutta la piattaforma Smart Car del gruppo Stellantis, già vista all'opera con la Citroën ë-C3. Con dimensioni che si avvicinano ai 4 metri, la Grande Panda si posizionerà nel segmento B, offrendo una batteria da 44 kWh che alimenta un motore elettrico anteriore da 113 CV. Queste specifiche assicurano prestazioni rispettabili, con uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h.

Il posizionamento di prezzo per la Panda elettrica è stimato attorno ai 23 mila euro, ma si prevede che versioni future con batterie meno capienti possano abbassare la soglia sotto i 20 mila euro, rendendo la mobilità elettrica ancora più accessibile. L'introduzione di varianti ibride nel prossimo futuro promette ulteriori riduzioni di prezzo, ampliando la gamma e le opzioni a disposizione dei consumatori.

Queste evoluzioni segnano una tappa importante nella storia della Fiat Panda, un modello che ha saputo conquistare il cuore di milioni di automobilisti grazie alla sua praticità, affidabilità e versatilità. Con l'arrivo della Pandina e della nuova Panda elettrica, Fiat dimostra la sua capacità di rinnovarsi, abbracciando le sfide della mobilità moderna senza perdere di vista le esigenze e le aspettative dei suoi fedeli clienti