FIAT Professional Ducato eletto “Miglior Base Camper”

FIAT Professional Ducato continua la sua striscia vincente con la vittoria del “Camping Life Trophy”, prestigioso sondaggio organizzato dalla rivista specializzata automobilistica tedesca Auto Zeitung.

I suoi lettori hanno votato Fiat Professional Ducato come il loro preferito nella categoria “Modelli Base Camper”.Auto Zeitung è una delle tre principali riviste automobilistiche in Germania e la scelta dei suoi lettori rappresenta un importante punto di riferimento per le tendenze nel settore automobilistico, confermando così l'importanza di questo premio.

Gli appassionati di camper tra i lettori di Auto Zeitung attribuiscono particolare importanza al buon rapporto qualità-prezzo e al comfort di guida, nonché ai sistemi avanzati di assistenza alla guida e all'infotainment. Per i lettori di Auto Zeitung, Ducato non solo soddisfa tutte queste esigenze, ma soddisfa anche i requisiti come furgone allestito, nonché come veicolo base per camper semintegrali e mansardati, nonché nella classe dei modelli integrali.

FIAT Professional Ducato si pone ai vertici del suo segmento grazie alle sue dotazioni di Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS). Con queste tecnologie Ducato raggiunge il livello delle moderne autovetture in termini di dotazioni di sicurezza. Per Ducato sono disponibili motori con potenza fino a 132 kW (180 CV), sia con cambio manuale che con cambio automatico a nove marce.

Prodotto da più di 40 anni, Fiat Professional Ducato ha sempre ottenuto un grande successo perché si trasforma da partner funzionale per tutti i professionisti in un veicolo di lusso, potenzialmente il più premium dell'intera gamma FIAT Professional quando trasformato in Camper. Dalla presentazione del primo modello nel 1981, Ducato è stato continuamente migliorato ed è oggi un trend-setter venduto in più di 80 paesi nel mondo. Tutto ciò rende Fiat Professional Ducato un modello davvero globale e un punto di riferimento nel suo segmento.