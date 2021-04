Fiat Professional: il "Milanese imbruttito" protagonista con E-Ducato

Per il lanco commercia del nuovo E-Ducato Fiat Professional sceglie ancora “Il Milanese Imbruttito”, agenzia creativa e community con oltre 2,5 milioni di utenti, per il lancio di E-Ducato, la versione 100% elettrica del veicolo commerciale più venduto in Europa nel 2020, dopo il successo della collaborazione per il lancio del Ducato con cambio automatico nel 2019. La collaborazione prevede lo sviluppo di una campagna social multicanale dal titolo “Green & Grano (Duro) - il nuovo business imbruttito”, in programma per la fine di aprile e veicolata sulle pagine social delle due aziende, che vede coinvolti i personaggi più amati dalla community imbruttita: Il Milanese Imbruttito (interpretato dall’attore Germano Lanzoni), Il Giargiana (Valerio Airò) e il Nano (la giovane star Leonardo Uslengo). Il video, visibile a questo link, sarà affiancato da 1 video pillola e 5 grafiche social, contenuti ideati e prodotti dal team creativo de “Il Milanese Imbruttito” capaci di sottolineare i punti di forza del nuovo E-Ducato.

Il best seller di Fiat Professional evolve verso la sostenibilità

Il nuovo modello 100% elettrico e 100% Ducato garantisce la continuità nella transizione tecnologica mantenendo le prestazioni che hanno conquistato i professionisti di tutta Europa: non a caso, Ducato è stato il veicolo commerciale più venduto in Europa nel 2020. E-Ducato offre una gamma di configurazioni capace di rispondere a qualunque necessità: Furgoni da 10 a 17m3, Cabinati in 4 differenti lunghezze e, a seguire, trasporto persone per coprire ogni esigenza di business. Vanta inoltre volumetria di carico best in class da 10 a 17m3 e portata sino a 1.910 kg e la possibilità di una scelta modulare della batteria, con autonomie di percorrenza che vanno da oltre 230 a 370 chilometri in ciclo urbano. È dunque il partner ideale per il trasporto su strada per il primo e l’ultimo miglio, capace di assicurare servizi di distribuzione in ambito cittadino e “near urban” veloci, affidabili e soprattutto sostenibili, grazie all’abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Un tone of voice distintivo per comunicare i vantaggi del nuovo E-Ducato

“Fiat Professional ha rinnovato la fiducia ne “Il Milanese Imbruttito” - community con cui condivide un tone of voice distintivo e ironico - per il lancio del suo primo e più iconico modello elettrico, ideale per le consegne dell’ultimo miglio e mission urbane. L’obiettivo del nostro brand, leader nel Mercato dei Veicoli Commerciali in Italia, è comunicare i valori green e i vantaggi del nuovo E-Ducato in maniera smart e coinvolgente, con un approccio di branded entertainment che Il Milanese Imbruttito è in grado di rappresentare al meglio” commenta Salvatore Cardile, Head of Marketing & Communication di Fiat Professional Italia.

“Siamo entusiasti ed orgogliosi di collaborare ancora con il team Fiat Professional per la promozione di un prodotto così innovativo e in linea con i valori della community imbruttita, sempre più attenta ai temi della sostenibilità come confermato anche dalla nostra ultima indagine. È la dimostrazione che l’ironia e il sorriso possono essere la chiave per veicolare messaggi importanti e dare vita a campagne di comunicazione di successo”, commenta Tommaso Pozza, AD e co-fondatore de Il Milanese Imbruttito.

La collaborazione creativa si rinnova dunque con l’obiettivo di mostrare come sia possibile coniugare agilità, sostenibilità e coolness quando si tratta di scegliere il veicolo per il proprio business. Partendo da qui il progetto prende vita con una nuova avventura imprenditoriale del famoso “Giargiana” che utilizzerà l’E-Ducato e ne mostrerà i punti di forza.