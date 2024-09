FIAT Professional lancia l'E-Ducato Cargo Box all'IAA 2024

All’IAA Transportation 2024 di Hannover, la più grande fiera europea dedicata ai veicoli commerciali e industriali, FIAT Professional ha presentato in anteprima mondiale il nuovo E-Ducato Cargo Box,

un veicolo 100% elettrico che combina un'eccezionale capacità di carico con un interno spazioso e versatile. Questo nuovo modello segna un'importante evoluzione per il marchio, che con il programma di conversione CustomFit offre soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni cliente.

Il Cargo Box, completamente prodotto nello stabilimento di Atessa in Italia, rappresenta l'impegno di FIAT Professional verso la qualità e l'affidabilità, mantenendo il controllo totale sul processo di trasformazione. Grazie a CustomFit, ogni dettaglio del veicolo è curato internamente, garantendo che le imprese possano ricevere un veicolo perfettamente adattato alle loro necessità operative.

Un veicolo pensato per le esigenze moderne

Il FIAT E-Ducato Cargo Box si distingue per la sua spaziosità e flessibilità, con un volume di carico di 18,3 m³ e dimensioni interne generose di 4.230 mm di lunghezza, 2.032 mm di larghezza e 2.150 mm di altezza. Questo lo rende ideale per numerose applicazioni, dalle consegne urbane alle attività commerciali che richiedono ampi spazi di stoccaggio. Inoltre, la configurazione L4, con un volume di carico aumentato fino a 20,5 m³, permette una maggiore capacità grazie a una lunghezza interna di 4.500 mm e un'altezza di 2.300 mm, rendendolo perfetto per chi necessita di ulteriore spazio.

Il veicolo è basato sul telaio Battery Electric Chassis Cab, che offre una coppia massima di 410 Nm e una potenza di 200 kW (270 CV), abbinato a una batteria da 110 kWh che assicura un'elevata efficienza energetica e un’autonomia competitiva. Oltre alla versione elettrica, il Cargo Box sarà disponibile anche con motorizzazioni Diesel da 140 CV e 180 CV, garantendo la massima flessibilità ai clienti, che potranno scegliere tra trasmissioni sia manuali che automatiche.

Innovazione e sostenibilità al centro del progetto

FIAT Professional dimostra ancora una volta la sua leadership nell'innovazione grazie all’introduzione di caratteristiche avanzate nel Cargo Box. I cassoni di carico standard includono funzionalità pensate per facilitare il lavoro quotidiano, come la protezione antiscivolo del pavimento in legno, il battiscopa in alluminio, una luce di rilevamento automatico del soffitto e un profilo imbottito 2 in 1 per il fissaggio sicuro degli oggetti trasportati.

Per garantire che il veicolo possa essere personalizzato in base alle esigenze specifiche dei clienti, FIAT Professional offre una vasta gamma di opzioni, come una porta laterale aggiuntiva e una sponda idraulica per le versioni con porte a battente. Inoltre, è disponibile un ampio vano portaoggetti sopra la cabina che aggiunge 1,5 m³ di spazio extra, ideale per chi ha bisogno di stivare ulteriori materiali.

Versatilità su misura: FIAT CustomFit

Uno dei punti di forza dell'E-Ducato Cargo Box è la possibilità di personalizzazione offerta dal programma FIAT Professional CustomFit, che permette alle aziende di configurare il proprio veicolo in base alle esigenze specifiche. Tra le opzioni di conversione, spiccano il ribaltabile trilaterale 3-Way, che consente il ribaltamento in tre direzioni diverse, e la configurazione Crew Van, che permette di trasportare passeggeri aggiuntivi senza sacrificare lo spazio di carico.

Questa flessibilità rende il Cargo Box una soluzione ideale per un'ampia gamma di settori, dalle costruzioni alla logistica, passando per le attività di consegna e trasporto. Le aziende possono così contare su un veicolo su misura, progettato per rispondere alle loro necessità operative quotidiane.

Motorizzazioni avanzate e riduzione delle emissioni

Oltre alla versione elettrica, il Ducato beneficia delle recenti innovazioni introdotte da FIAT Professional con il nuovo motore MultiJet 4.0 e il cambio automatico AT8 a 8 velocità. Il MultiJet 4.0 è riconosciuto per la sua affidabilità e offre un elevato valore di coppia di 450 Nm, posizionandosi come il miglior motore della sua categoria per i grandi furgoni a trazione anteriore. Grazie all’avanzato sistema di ricircolo dei gas di scarico a doppio circuito, questo motore non solo migliora le prestazioni, ma riduce significativamente le emissioni, confermando l’impegno di FIAT Professional verso una mobilità più sostenibile.

Il cambio AT8 contribuisce ulteriormente a migliorare l'efficienza del veicolo, riducendo le emissioni di CO2 fino al 10%rispetto alle versioni precedenti, dimostrando come FIAT Professional riesca a coniugare prestazioni elevate e rispetto per l'ambiente.

Efficienza e velocità nei tempi di consegna

Un altro vantaggio significativo del programma CustomFit è l'efficienza nel processo di produzione. L'integrazione completa all'interno dello stabilimento di Atessa consente una gestione precisa dell'inventario e cicli di produzione più rapidi, con tempi di consegna notevolmente ridotti. Questo significa che i clienti possono ricevere i propri veicoli molto più velocemente rispetto ai tradizionali metodi di produzione, senza compromettere la qualità che contraddistingue il marchio FIAT Professional.

Con l’introduzione dell’E-Ducato Cargo Box, FIAT Professional si conferma all'avanguardia nel settore dei veicoli commerciali, offrendo soluzioni innovative e su misura per le imprese che cercano versatilità, efficienza e sostenibilità. Grazie al programma CustomFit, il marchio offre un’esperienza personalizzata che risponde alle esigenze specifiche dei clienti, garantendo al contempo tempi di consegna rapidi e un elevato standard qualitativo.