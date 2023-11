Fiat Professional: ordinabile tutta la gamma nelle concessionarie italiane

Dopo la presentazione ufficiale dei nuovi modelli E-Ducato, E-Doblò ed E-Scudo 2024 e delle loro versioni a motore endotermico durante lo “Stellantis Commercial Vehicles Ambition Day”,

gli ordini sono ora ufficialmente aperti per l’intera gamma nei principali mercati europei – Italia e Francia in primis, a partire dal 2 novembre, seguiranno poi Germania, Benelux, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito e Austria. Nuovi propulsori elettrici, nuovo design, nuovi sistemi di connettività e ADAS di ultima generazione caratterizzano la nuova generazione di veicoli da lavoro.

Nuovo Ducato MY24: versione elettrica progettata “in house” per un’autonomia ai vertici della categoriaIl nuovo E-Ducato presenta una versione elettrica progettata “in house” equipaggiata con una nuova batteria da 110 kWh che assicura un’esperienza a zero emissioni ai vertici della categoria, grazie ad un’autonomia fino a 370 km per i veicoli cat. N1 (fino a 420 km per i veicoli cat. N2 con velocità limitata a 90km/h), alla ricarica da 0 all’80% in meno di un’ora garantita dal suo caricabatterie da 150 kW che rende il nuovo E-Ducato uno dei veicoli più performanti della sua categoria.

Grazie alla nuova architettura elettrica, il nuovo E-Ducato introduce anche un’ampia gamma di nuovi ADAS, rendendolo, così come la versione diesel, il veicolo commerciale più sicuro nel suo segmento. La nuova interfaccia human-machine facilita la vita a bordo e rende la giornata lavorativa molto più semplice per i lavoratori.Il nuovo E-Ducato è offerto a un prezzo ridotto del 25%, in modo da essere accessibile a tutti e in linea con la missione del marchio di essere vicino ai clienti.L’ampia gamma di motori diesel è confermata con l’ultima generazione di motori MultiJet, sempre al top per prestazioni e durata. Indipendentemente dal motore scelto dai clienti, il nuovo Ducato mantiene la sua capacità di carico fino a 17 m3 e un carico utile fino a 1.500 kg, rendendolo così il veicolo più venduto nel suo settore.

Nuovo E-Doblò e Nuovo Doblò: il rinnovamento di un bestsellerSia il Doblò che l’E-Doblò mantengono la loro attrattiva aggiungendo nuove caratteristiche aggiuntive che rispondono alle nuove esigenze di mobilità: design rinnovato, piacere di guida e sicurezza ottimizzati, versione BEV migliorata con un’autonomia fino a 330 km e una pompa di calore per una maggiore efficienza e comfort di guida. Il nuovo Doblò è inoltre dotato della “Magic Plug”, un’utile presa elettrica che consente ai clienti di avere la giusta potenza per diversi usi specifici, come il collegamento di un apparecchio, di un’officina mobile o qualsiasi altro sistema di alimentazione fino a 400V.In termini di sicurezza, il progresso principale consiste nel miglioramento dell’innovativo “Magic Mirror”. Inoltre, un’offerta completa di ADAS diventa di serie sia sul Doblò che sull’E-Doblò per garantire un viaggio confortevole e sicuro. Il nuovo FIAT Professional Doblò dispone anche di nuove tecnologie di connettività e infotainment per aiutare i clienti ad affrontare con efficienza le sfide lavorative quotidiane, come ad esempio la “Smartphone Station”.

Nuovo Scudo: Multifunzionale, Intelligente e 100% ElettricoIl nuovo Scudo fa un ulteriore passo verso il raggiungimento dell’eccellenza nel servire i professionisti, grazie a un design rinnovato, una maggiore efficienza, una connettività all’avanguardia e sistemi di assistenza alla guida più sofisticati. È disponibile con un propulsore 100% elettrico e con un motore diesel di ultima generazione. Introduce il nuovissimo colore della carrozzeria Titanium Grey e vanta un sistema all’avanguardia per il carico di materiali ingombranti che evidenzia ulteriormente la versatilità del modello. Con la funzionalità “Magic Cargo”, i professionisti saranno in grado di estendere l’area di carico. Il nuovo FIAT Professional Scudo è dotato di nuove funzionalità di connettività e infotainment essenziali per aiutare i professionisti ad affrontare meglio le sfide quotidiane del loro lavoro. In termini di sicurezza, il nuovo Scudo è equipaggiato con ADAS di serie e del nuovo “Magic Mirror”, volto a garantire il massimo comfort e sicurezza durante il viaggio.

I nuovi Ducato, Doblò e Scudo saranno al 100% connessi e dotati di Uconnect TM Services, che rendono il veicolo ancora più efficiente. Free2move Charge offre un ecosistema completo di ricarica e fornisce la gestione dell’energia e della ricarica dei veicoli elettrici su misura ovunque si trovino.