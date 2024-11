Fiat Topolino: Eletta “Best New Design 2024” agli Autonis Awards per il design sostenibile e urbano

La Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico simbolo della nuova mobilità urbana di FIAT, è stata premiata come "Best New Design 2024" agli Autonis Awards,

ricevendo l’approvazione dei lettori di Auto Motor Und Sport, una delle più rinomate riviste automobilistiche tedesche. Con il 37,1% dei voti, la Topolino si è affermata come la minicar preferita per il suo perfetto equilibrio tra design italiano distintivo e innovazione sostenibile, unendo praticità e fascino per una generazione che guarda alla mobilità urbana con occhi nuovi.

La nuova Fiat Topolino, 100% elettrica e progettata per i giovani conducenti, offre un'alternativa ecologica e accessibile per gli spostamenti in città. È guidabile dai 14 anni (a seconda della normativa locale), e la velocità massima di 45 km/h la rende particolarmente adatta ai percorsi cittadini. La storia del nome “Topolino” si rifà alla Fiat 500 Topolino degli anni ‘30, famosa per la sua compattezza, economicità e il fascino italiano che l’hanno resa un’icona internazionale.

Equipaggiata con un motore elettrico da 6 kW (8,2 CV), la Topolino garantisce un’autonomia di 75 km, con ricarica completa della batteria da 5,4 kWh in circa quattro ore tramite una presa di corrente standard. Il design compatto e il raggio di sterzata ridotto la rendono perfetta per muoversi agilmente nelle strade affollate, confermando FIAT come pioniere nei veicoli urbani accessibili e sostenibili.

La vittoria agli Autonis Awards sottolinea l’impegno di FIAT nel coniugare estetica e funzionalità per rispondere alle esigenze della mobilità moderna, portando avanti la tradizione italiana nel design automobilistico che, ancora una volta, conquista il mondo.