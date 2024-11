Fiat Topolino protagonista all’EICMA 2024 con la campagna educativa “Top Club”

Fiat si riafferma protagonista della mobilità sostenibile e innovativa all’EICMA 2024, la celebre Esposizione Internazionale del Ciclo Motociclo e Accessori che si tiene a Milano-Rho Fiera dal 7 al 10 novembre.

L’azienda italiana, simbolo di tradizione e innovazione, coglie questa occasione per presentare al pubblico la sua microcar elettrica, la Fiat Topolino, e lanciare la nuova campagna educativa “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con Fiat Topolino”.

Un ritorno in grande stile

All’interno dell’area Urban Mobility (padiglione 15, Stand Q04), Fiat esibisce due versioni del suo veicolo icona: la Topolino e la Topolino Dolcevita, entrambe decorate con gli sticker “Top Club”. I visitatori potranno anche effettuare test drive nella zona esterna della Fiera, sperimentando in prima persona le qualità di questo quadriciclo elettrico, guidabile a partire dai 14 anni. La Topolino ha recentemente conquistato il titolo di leader nel mercato dei quadricicli, confermandosi una scelta apprezzata per chi cerca una mobilità cittadina pratica e a zero emissioni.

Fiat, con la sua partecipazione all’EICMA, rafforza il legame con le nuove generazioni, proponendo veicoli che non solo incarnano il gusto italiano ma sono anche sinonimo di una mobilità semplice e sostenibile. Gli acquirenti presenti al salone potranno usufruire di uno sconto speciale di 500€ per l’acquisto della Topolino, con procedura online.

La campagna educativa “Top Club”

Un punto centrale della partecipazione di Fiat all’EICMA 2024 è il lancio della campagna “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con Fiat Topolino”. Patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, questa iniziativa è in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza della sicurezza stradale e della mobilità elettrica.

La campagna, sviluppata in collaborazione con NEWAYS, società specializzata in progetti educativi, prevede un doppio approccio. Nella prima fase, verrà distribuito un kit didattico digitale a 700 classi italiane, coinvolgendo circa 17.000 studenti. Il kit include sei schede didattiche che trattano temi chiave come la mobilità elettrica, la sostenibilità ambientale, la sicurezza stradale e le norme di comportamento corretto alla guida. Al termine del percorso, gli studenti compileranno un questionario per testare le loro conoscenze e riceveranno un attestato di partecipazione, valido per il conseguimento di crediti formativi.

La seconda fase prevede un tour in 20 scuole aderenti, supportato da 20 concessionarie locali, durante il quale si terranno incontri formativi in aula e oltre 1.800 test drive nei cortili scolastici, con la collaborazione di driver professionisti dell’UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica).

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia, ha sottolineato l’importanza della presenza del marchio all’EICMA: “Siamo orgogliosi di partecipare per la seconda volta consecutiva all’EICMA, un palcoscenico internazionale che ci consente di confrontarci con un pubblico giovane e appassionato. Con la campagna educativa “Top Club”, ci rivolgiamo direttamente agli automobilisti di domani e alle loro famiglie su tematiche cruciali come il passaggio all’elettrico e la sicurezza stradale.”

Fiat Topolino: la micro-mobilità al suo meglio

La Topolino, progettata dal Centro Stile Fiat di Torino, rappresenta la quintessenza della micro-mobilità urbana. Con una lunghezza di appena 2,53 metri, questo veicolo 100% elettrico combina dimensioni compatte e tecnologie innovative, offrendo fino a 75 km di autonomia grazie alla batteria da 5,4 kWh. La velocità massima è limitata a 45 km/h, rendendola ideale per la guida cittadina e accessibile anche ai giovanissimi, a partire dai 14 anni.

Il design minimalista ed elegante della Topolino, disponibile nel colore esclusivo Verde Vita, si abbina a un’abitabilità sorprendente per un veicolo delle sue dimensioni. I due sedili disallineati e i vani portabagagli strategicamente posizionati permettono un comfort ottimale e fino a 63 litri di spazio di carico. La Topolino garantisce inoltre accesso e parcheggio gratuiti nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nei centri storici, rispondendo perfettamente alle esigenze di una mobilità urbana sostenibile.

Fiat ha reso anche l’esperienza di acquisto della Topolino unica e moderna, ispirandosi alle più famose piattaforme di e-commerce. L’intero processo di acquisto è digitale, con la possibilità di seguire la tracciabilità dell’ordine fino alla consegna, rendendo l’operazione semplice e trasparente per il cliente.

Una visione per il futuro

Con la campagna “Top Club”, Fiat non solo promuove la sicurezza stradale tra i giovani ma consolida anche il suo impegno verso una mobilità più consapevole e sostenibile. L’iniziativa riflette l’anima innovativa del marchio e la volontà di contribuire a una società più sicura e responsabile, attraverso l’educazione e la diffusione di veicoli a zero emissioni.

Fiat Topolino è offerta con incentivi statali a partire da 7.544€, con una formula di leasing accessibile, simile al costo di un abbonamento ai trasporti pubblici, rendendo la mobilità elettrica alla portata di tutti. La combinazione di tradizione, innovazione e impegno sociale fa di Fiat un punto di riferimento in un’era di cambiamento verso una mobilità sostenibile.