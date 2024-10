Fiat Topolino, protagonista di "TOP-NEWS": il quadriciclo che unisce innovazione e tradizione

Fiat Topolino, l’iconico quadriciclo elettrico simbolo di una mobilità sostenibile e accessibile, è protagonista del progetto "TOP-NEWS",

un’iniziativa che rompe gli schemi tradizionali della mobilità e si inserisce nel cuore pulsante di Milano. Il progetto non si limita a promuovere la Fiat Topolino come mezzo di trasporto, ma la celebra come un vero e proprio fenomeno culturale, in grado di coniugare innovazione e tradizione.

Un quadriciclo che incarna la Dolce Vita e l'innovazione

La Fiat Topolino, con il suo design compatto e il carattere disinvolto, incarna perfettamente lo spirito della Dolce Vita moderna. Questo veicolo 100% elettrico, con la sua anima vivace e il design distintivo, ha conquistato il mercato dei quadricicli nel corso dell'ultimo trimestre, diventando un simbolo di stile e mobilità sostenibile.

In particolare, la Topolino si distingue per il suo approccio non convenzionale, tanto nelle modalità di acquisto quanto nella promozione. Il progetto "TOP-NEWS" si svolge nelle iconiche edicole Civic di Milano, trasformate in spazi moderni dove si tengono eventi culturali e dibattiti. Le edicole, situate in zone strategiche della città, offrono ai cittadini un luogo di incontro e di scoperta, proprio come la Fiat Topolino offre una nuova visione della mobilità urbana.

Un progetto nel cuore di Milano: Navigli e Città Studi

Le prime due edicole coinvolte nel progetto si trovano in piazza XXIV Maggio, nel vivace quartiere dei Navigli, e in piazza Leonardo da Vinci, nel cuore universitario di Città Studi. Questi spazi storici, rivitalizzati con l’iniziativa "TOP-NEWS", riflettono il perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, proprio come la Fiat Topolino.

Dal 30 settembre al 7 ottobre, presso l’edicola Civic Darsena-Navigli, i cittadini hanno la possibilità di prenotare un test drive a bordo della Fiat Topolino e sperimentare la sua agilità nel traffico cittadino. Successivamente, dal 7 al 13 ottobre, l’edicola Civic Poli di Città Studi accoglierà la Topolino, offrendo ai giovani del Politecnico di Milano l’opportunità di scoprire questo veicolo innovativo e sostenibile.

Design compatto e sostenibilità al centro

Con una lunghezza di soli 2,53 metri e una velocità massima di 45 km/h, la Fiat Topolino è perfetta per la mobilità urbana. La sua batteria da 5,4 kWh garantisce un’autonomia di 75 km, ideale per gli spostamenti quotidiani in città, mentre la ricarica è facilmente gestibile anche a casa.

Le dimensioni compatte non sacrificano lo spazio interno: i due sedili disallineati, l’ampia superficie vetrata e i vani portaoggetti strategici, tra cui uno che può ospitare una valigia da 63 litri, rendono la Topolino un veicolo pratico e versatile.

Disponibile in due versioni, chiusa e aperta, la Topolino si adatta a ogni esigenza. La versione aperta, caratterizzata da dettagli in stile nautico e il logo Dolcevita sul battitacco, aggiunge un tocco di classe e originalità.

Un'esperienza di acquisto rivoluzionaria

Oltre al veicolo, Fiat ha voluto innovare anche l’esperienza di acquisto, ispirandosi alle piattaforme di e-commerce più popolari. L’intero processo è digitale e intuitivo, con la possibilità di tracciare ogni fase, dall’ordine alla consegna a domicilio o presso la concessionaria più vicina. In più, il cliente ha accesso a un servizio di assistenza continuo, attraverso e-mail di aggiornamento o contattando direttamente il team dedicato.

La Fiat Topolino è proposta con un prezzo promozionale di partenza di 7.544€, grazie agli incentivi statali. Inoltre, Stellantis Financial Services offre un piano di leasing a 48 mesi con un canone mensile di 29€, rendendo il quadriciclo accessibile come un abbonamento ai trasporti pubblici.

Un successo trainato dai giovani

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia, ha sottolineato come il successo della Topolino sia legato soprattutto ai giovani: “FIAT prosegue nella sua missione di sviluppare una mobilità sostenibile per le città, rendendo la guida elettrica facile e accessibile a tutti. La nuova Fiat Topolino ne è l’ennesimo esempio, un veicolo elettrico, cool e adatto a tutti, pensato per le famiglie e anche per i più giovani. Sono loro ad aver decretato il successo nel mercato italiano dei quadricicli elettrici, dove nell’ultimo trimestre ha conquistato la leadership.”

La Fiat Topolino è ormai un elemento riconoscibile nelle città italiane, parte integrante della vita quotidiana e simbolo di un nuovo modo di vivere la mobilità. Progetti come "TOP-NEWS" ne consolidano il ruolo di innovatore nel settore, celebrando la sua capacità di unire tradizione e modernità, in pieno stile Dolce Vita.

La Fiat Topolino rappresenta una rivoluzione nella mobilità urbana, non solo per le sue caratteristiche tecniche ma anche per la sua capacità di integrarsi nella vita sociale e culturale delle città. Con l’iniziativa "TOP-NEWS", Fiat non solo promuove la sua micro-mobilità sostenibile, ma crea un legame profondo con il territorio e i suoi abitanti, dimostrando come la mobilità del futuro possa essere accessibile, innovativa e in armonia con l’ambiente urbano.