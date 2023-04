Fitch aggiorna il rating di CA Auto Bank a “A-”. Outlook stabile

Fitch Ratings ha migliorato da 'BBB+' ad 'A-' il Long-Term Issuer Default Rating e il senior unsecured debt rating di CA Auto Bank,

dopo che Crédit Agricole S.A. (CA; A+/Stable) ha acquisito il 100% di FCA Bank il 3 aprile 2023, rilevando il 50% del capitale da Stellantis NV (BBB/Stable). Nello stesso giorno FCA Bank ha quindi cambiato la propria denominazione in CA Auto Bank.

L’obiettivo di CA Auto Bank è diventare uno dei principali player indipendenti e multibrand del finanziamento e leasing di veicoli e del settore della mobilità.

La sua costituzione rappresenta uno dei pilastri della strategia di CA Consumer Finance: il Gruppo punta ad essere leader europeo nella green mobility, attraverso una gamma completa di soluzioni fornite dalle sue controllate e pensate per soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

CA Auto Bank, che si pone come la nuova “banca della mobilità per un pianeta migliore”, vuole guidare la transizione energetica del settore, rendendo l’accesso ai veicoli a zero e basse emissioni sempre più democratico e alla portata di tutti, forte di quasi 100 anni di esperienza.

Nella sua nuova veste, la Banca si presenta con un’offerta completa di soluzioni finanziarie, assicurative e di noleggio, collaborando con oltre 30 prestigiosi marchi, attivi in diversi settori della mobilità. Altre partnership verranno annunciate nel prossimo futuro. La Banca estenderà gradualmente il proprio raggio d’azione a tutti i settori della mobilità, compresi nautica e agricoltura.