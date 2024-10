Ford a tutta carica: Victoria Cabello e Paride Vitale guidano un’avventura elettrica on the road nel Cilento

Ford ha lanciato un’iniziativa che punta a rivoluzionare il modo di viaggiare, unendo esplorazione e mobilità elettrica in una cornice mozzafiato: il Cilento.

A Tutta Carica, questo il nome del progetto, è un’avventura su strada che vedrà protagoniste tre coppie di esploratori intraprendenti pronte a mettersi in gioco e riscrivere le regole dell’esplorazione in chiave sostenibile a bordo del Ford Explorer elettrico.

Con un format coinvolgente, l’iniziativa prenderà vita anche attraverso una web-series, narrata con l’ironia unica di Victoria Cabello e Paride Vitale. La coppia di conduttori si trasformerà in moderni Omero, raccontando le tappe di questo viaggio fuori dagli schemi, tra sfide avvincenti e scenari naturali spettacolari.

Le coppie di “A Tutta Carica” saranno selezionate attraverso una call-to-action: i partecipanti potranno inviare un video di presentazione, entro il 6 novembre, spiegando chi sono, cosa li rende intraprendenti e perché rappresentano la coppia perfetta per questa avventura. L’obiettivo dell’iniziativa non è solo promuovere la mobilità elettrica, ma anche dimostrare che l’elettrico può essere sinonimo di libertà e scoperta, spingendo al massimo lo spirito avventuroso.

Tra strade panoramiche e sfide pensate per mettere alla prova lo spirito d’avventura, ogni coppia dovrà superare ostacoli e momenti inattesi, incarnando lo spirito Ford: affrontare ogni sfida con determinazione, senza compromessi. A Tutta Carica si presenta così come un progetto che ridefinisce il viaggio on the road e invita a esplorare l’elettrico come una scelta di libertà, nel cuore del patrimonio naturalistico del Cilento.