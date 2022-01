Ford Kuga Plug-In Hybrid, meno soste alle stazioni di rifornimento

I proprietari del veicolo ibrido plug-in (PHEV) più venduto in Europa hanno potenzialmente risparmiato, in un anno, l'equivalente delle emissioni di CO 2 di un viaggio di andata e ritorno da Londra a Buenos Aires.

È quanto emerge da un’analisi condotta da Ford. I dati dei clienti di Kuga Plug-In Hybrid, raccolti in forma anonima in tutta Europa, hanno mostrato che la distanza media annuale percorsa era di poco più di 10.000 km. Considerando le emissioni complessive in base al ciclo WLTP, una Kuga Plug-In Hybrid emetterebbe circa 1.110 chilogrammi di CO 2 in meno rispetto a una equivalente Kuga 1.5 litri EcoBoost a benzina, sulla stessa distanza.

I dati hanno anche rivelato che i conducenti di Kuga Plug-In Hybrid vogliono mantenere il loro veicolo carico, effettuando quasi la metà delle ricariche durante la notte. Anche le brevi ricariche diurne da una a due ore sono state ricorrenti e Ford prevede che la frequenza delle ricariche da parte dei proprietari di PHEV aumenterà ulteriormente con la continua espansione delle infrastrutture di ricarica in Europa.

La Kuga Plug-In Hybrid è stata la PHEV più venduta di qualsiasi marca in tutti i mercati europei nel 2021 e ha superato il suo diretto competitor di oltre il 17%. Le vendite di veicoli ibridi plug-in e completamente elettrici hanno rappresentato il 19% di tutti i nuovi veicoli venduti nel 2021, rispetto al 21,7% dei veicoli con motore diesel: più della metà di tutte le Kuga vendute nel 2021 sono ibride plug-in o full hybrid.

Clienti che beneficiano dell'energia elettrica

I dati anonimi sull'uso del veicolo, raccolti da Ford per aiutare a capire e ottimizzare l'esperienza di possesso di un veicolo PHEV, hanno fornito informazioni su come i clienti stanno sfruttando al meglio la versatilità della Kuga Plug-In Hybrid

- I clienti ricaricano regolarmente la loro Kuga Plug-In Hybrid. Per ogni 100 giorni di guida ci sono state 71 ricariche, il che indica che i clienti ricaricano principalmente nei giorni in cui usano la loro Kuga. Inoltre, la percentuale media di carica, al momento dell'inserimento della spina, è stata del 30%, il che significa che i clienti raramente guidano fino a esaurire completamente la batteria e preferiscono tenerla a un buon livello per massimizzare l'autonomia di guida elettrica

- Il range di autonomia di Kuga Plug-In Hybrid ha dato ai clienti la flessibilità necessaria per soddisfare le loro esigenze. La distanza media giornaliera percorsa e il numero di viaggi oltre i 100 km hanno raggiunto il massimo nei mesi estivi di luglio, agosto e settembre, consentendo ai clienti di sfruttare al meglio il range di autonomia ibrida per godersi le vacanze e le attività estive

- I clienti stanno approfittando della ricarica notturna a casa per ridurre i loro costi di gestione. Delle 5,7 milioni di ricariche di Kuga Plug-In Hybrid registrate durante gli ultimi 12 mesi di dati, il 46% è stato effettuato durante la notte, con la durata di ricarica più frequente di 12 ore o più. Oltre a permettere ai proprietari di risparmiare sull’elettricità, la frequenza della ricarica durante la notte indica che i clienti stanno adottando comportamenti simili a quelli intrapresi con i loro smartphone e altri dispositivi utilizzati nella vita quotidiana.

La seconda durata di ricarica più frequente è stata quella che si svolge in un tempo compreso tra una e due ore durante il giorno: ciò suggerisce che i proprietari di Kuga Plug-In Hybrid sono anche desiderosi di fare uso di ricariche veloci durante il giorno dove le strutture di ricarica pubbliche lo permettono.

Kuga Plug-In Hybrid a sostegno di un futuro elettrificato

La Kuga Plug-In Hybrid è stata la PHEV più venduta nel 2021, con più di 48.000 esemplari 2, superando il suo rivale di segmento in otto mesi dell'anno.

Il motore ibrido del SUV offre efficienza e praticità, con un'autonomia elettrica, nel ciclo misto, di 57-65 km WLTP e di 71-89 km WLTP nel ciclo urbano, dando la possibilità di fare frequenti viaggi in modalità esclusivamente elettrica. Il consumo di energia di 14,8 kWh/100 km WLTP è il più basso se confrontato con quello dei diretti competitor .

Inoltre, Kuga Plug-In Hybrid offre l’autonomia e la comodità di un veicolo a benzina, mentre utilizza la potenza della batteria per integrare le prestazioni del motore termico, garantendo maggiore efficienza anche quando non è in modalità EV Now, completamente elettrica. L'efficienza migliore del segmento di 0,9-1,3 l/100 km WLTP e le emissioni di CO 2 da 21-29 g/km WLTP indicano che è possibile lasciare il veicolo in modalità EV Auto sapendo che funzionerà sempre nel modo più efficiente possibile.

E’ possibile anche utilizzare la modalità EV Later per tenere la carica della batteria per un momento successivo, un modo per avere il pieno controllo di come e quando utilizzare la modalità elettrica. Oltre alla ricarica da un alimentatore esterno, la Kuga Plug-In Hybrid può automaticamente rifornire la sua batteria in movimento utilizzando la tecnologia di ricarica rigenerativa che cattura l'energia cinetica normalmente persa durante la frenata. Anche se la batteria è completamente scarica, Kuga Plug-In Hybrid offre un consumo di carburante di 5,2-6,0 l/100 km, il migliore tra i modelli concorrenti.

Kuga Plug-In Hybrid offre anche un costo totale di gestione più basso rispetto ai suoi rivali di segmento, con un risparmio potenziale di oltre 1.800 euro in un periodo di tre anni/60.000 km, sostenuto da un basso consumo di carburante e di energia, bassi costi di manutenzione e forti valori residui.

La gamma Ford di veicoli All-electric, Plug-In Hybrid, Full Hybrid e 48-volt Mild Hybrid, comprende anche Mustang Mach-E e Mustang Mach-E GT, Kuga Hybrid, Mondeo Hybrid, S MAX Hybrid, Galaxy Hybrid, Explorer Plug-In Hybrid e le versioni EcoBoost Hybrid di Puma, Fiesta e Focus.