Ford Kuga si conferma l’ibrido plug-in più venduto in Europa

Kuga Plug-In Hybrid sbaraglia la concorrenza e, nella prima metà del 2022, si conferma l'ibrido plug-in (PHEV) più venduto in Europa.

Titolo Forte del successo che nel 2021 l’ha proclamata vettura ibrida Plug-In più venduta in Europa, nella prima metà dell’anno sono state oltre 23.000 le Kuga Plug-In Hybrid consegnate ai clienti nel Vecchio Continente, con un incremento del 28% nelle vendite rispetto alla sua diretta concorrente Plug-In Hybrid. 3

“Sappiamo che molti dei nostri clienti che desiderano abbandonare l'auto tradizionale a benzina o diesel non si sentono ancora pronti a intraprendere la strada dell’elettrico puro e il fatto che la Kuga Plug-In Hybrid sia la PHEV più venduta in Europa, dimostra che questo tipo di alimentazione rappresenta la scelta intrapresa da molti clienti", ha dichiarato Glen Goold, Ford Kuga, Vehicle Line Director. "Auto come la Kuga Plug-In Hybrid rappresentano una parte fondamentale dell'impegno di Ford nella transizione verso un futuro elettrificato".

Il propulsore intelligente della Kuga Plug-In Hybrid offre flessibilità ai clienti, con un'autonomia elettrica di 57-67 km WLTP (nel ciclo misto) e di 71-88 km WLTP (nel ciclo cittadino) che consente di viaggiare totalmente a zero emissioni. Anche il consumo di energia, pari a 14,4-15/9 kWh/100 km nel ciclo WLTP, è inferiore a quello dei principali concorrenti 4.

I clienti beneficiano, inoltre, dell'autonomia e della flessibilità di un veicolo a benzina e di tutta la potenza dell’energia elettrica in grado di migliorare le prestazioni del veicolo. Chi si trova alla guida di Kuga Plug-In Hybrid può avvalersi di una speciale modalità di guida “EV Auto” che consente alla vettura di funzionare nel modo più efficiente possibile, garantendo il miglior consumo di carburante disponibile in qualsiasi scenario di guida.

Kuga celebra la leadership con la disponibilità, per tutte le motorizzazioni di Kuga ST-Line X, del nuovo Black Package. L’option aggiunge caratteristiche estetiche che ne sottolineano il carattere deciso.

Il Black Package su Kuga ST-Line X offre elementi di design esterni unici per un look più dinamico e distintivo. A complemento dell'intera gamma di colori della carrozzeria per il massimo impatto visivo, il Black Package aggiunge agli esterni della sportiva Kuga ST-Line X un tetto nero a contrasto e finitura nera per le calotte degli specchietti retrovisori, le prese d'aria della fascia anteriore e lo spoiler posteriore.

Anche il badge ST-Line e la scritta Kuga sul portellone posteriore sono rifiniti in nero, così come i cerchi in lega da 20’’.

Il Black Package è già disponibile su tutte le motorizzazioni di Kuga ST-Line X.