Ford Mustang Celebra 60 Anni alla Milano Design Week 2024

Il 2024 segna il 60° anniversario della Ford Mustang, un'icona automobilistica che ha definito un'intera categoria di auto sportive.

Per celebrare questo traguardo, Ford ha annunciato nuovi allestimenti e una serie di eventi globali che sottolineano l'eredità duratura della Mustang.

Nuovi allestimenti per un'Icona: La Mustang introduce due nuovi allestimenti per il mercato europeo: il California Special e il Nite Pony Pack. Il California Special, che riprende lo spirito della versione del 1968, presenta una combinazione di colori vivaci e dettagli distintivi, mentre il Nite Pony Pack offre un look più scuro e audace, ideale per chi cerca un'estetica contemporanea.

Evento Globale Mustang: Il Ford Mustang Global Gallop è l'evento culminante delle celebrazioni, con percorsi straordinari on the road in sei continenti. L'evento rappresenta una celebrazione della passione mondiale per la Mustang, coinvolgendo ambasciatori, giornalisti e creatori di contenuti in viaggi indimenticabili che dimostrano il legame globale con questa storica auto sportiva.

Elettrificazione e performance: Ford sta espandendo la gamma Mustang con la nuova Mustang Mach-E Rally elettrica, disponibile per ordinazione dal 30 aprile. Questo modello combina le prestazioni della Mustang con la sostenibilità di un veicolo elettrico, progettato sia per la strada che per il fuoristrada. Inoltre, è stata confermata l'arrivo in Europa della Mustang GTD, una versione ad alte prestazioni pronta a lasciare il segno nel mercato.

Mustang a Milano: In Italia, le celebrazioni per il 60° anniversario della Mustang hanno avuto luogo durante la Milan Design Week. In collaborazione con Vogue Italia, Ford Mustang ha presentato una installazione artistica che riflette i valori di libertà e avventura che hanno sempre contraddistinto il brand.

Una leggenda che prosegue: La Mustang continua a essere un punto di riferimento nel mondo delle auto sportive, mantenendo il titolo di auto sportiva più venduta al mondo. Con oltre 10 milioni di unità vendute, la Mustang rimane un simbolo di libertà e prestazioni, pronta a entusiasmare le generazioni future.