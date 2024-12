Ford Mustang GTD 2025: record storico al Nürburgring Nordschleife

Il Nürburgring Nordschleife, noto come l'Inferno Verde, è il circuito più impegnativo al mondo, un autentico banco di prova per le auto sportive di eccellenza.

Con un tempo ufficiale di 6:57.685, la Mustang GTD 2025 segna un traguardo storico: è la prima vettura americana di serie a scendere sotto i sette minuti su questa pista leggendaria.

Alla guida del bolide da 815 cavalli, il pilota Dirk Müller del team Multimatic Motorsports ha condotto la Mustang GTD verso un risultato che si posiziona al quinto posto nella classifica assoluta delle auto sportive di serie sul Nürburgring. Questo la rende una delle sei vetture nella storia a raggiungere questa straordinaria impresa.

Il record è il coronamento di un obiettivo dichiarato lo scorso agosto dal CEO di Ford, Jim Farley, in occasione del debutto della Mustang GTD. “Il team che ha sviluppato Mustang GTD ha capitalizzato decenni di esperienza sui circuiti di tutto il mondo per progettare una Mustang in grado di competere con le migliori supercar,” ha commentato Farley. “Siamo orgogliosi di essere i primi americani a scendere sotto i sette minuti al Nürburgring, ma sappiamo che Mustang GTD ha ancora del potenziale. Torneremo.”



La Mustang GTD rappresenta l’apice delle prestazioni Ford. Derivata dalla Mustang GT3 da competizione, questa supercar è stata progettata con tecnologie di punta, tra cui: Freni carboceramici per una frenata precisa e costante.Aerodinamica attiva, che ottimizza il carico aerodinamico in funzione della velocità.Sospensioni semi-attive per un perfetto adattamento alle condizioni del circuito.Carrozzeria in fibra di carbonio, simbolo di leggerezza e rigidità strutturale.

Per completare il giro sul Nürburgring, la Mustang GTD ha rispettato gli standard di sicurezza richiesti dalla pista, equipaggiandosi con un sedile da competizione, cinture a cinque punti e un roll cage.

Dietro questo successo ci sono due anni di intenso lavoro da parte del team Ford Performance Motorsports e Multimatic Motorsports. La loro storia è raccontata nel documentario The Road To The Ring, che offre uno sguardo esclusivo sui test e sullo sviluppo della Mustang GTD. Il film segue le sessioni di collaudo sui circuiti americani come Sebring e culmina con le prove decisive al Nürburgring.

Protagonisti del documentario sono personalità come Jim Farley, Dirk Müller, Larry Holt (Chief Technical Officer di Multimatic), Greg Goodall (Chief Program Engineer di Mustang GTD) e Anthony Colard (Design Manager di Mustang GTD), che raccontano le sfide e le emozioni di un’impresa storica.

Con questo risultato, la Mustang GTD non solo si inserisce tra le auto più performanti al mondo, ma dimostra come l’ingegno americano possa competere con le supercar più blasonate. È il simbolo di un nuovo capitolo nella storia di Ford, dove tradizione e innovazione si incontrano per ridefinire i limiti della velocità e delle prestazioni.