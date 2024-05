Ford: non solo elettrico in Europa, motori termici anche dopo il 2030

Ford Motor Company sta rivalutando il suo piano per una transizione completa ai veicoli elettrici in Europa entro il 2030,

secondo quanto riportato da Automotive News Europa. La casa automobilistica, che inizialmente aveva previsto di vendere solo auto elettriche a batteria nella regione entro la fine del decennio, sta ora considerando di mantenere in produzione anche i veicoli a motore a combustione interna oltre il 2030.

Questa decisione arriva in risposta alla domanda "più morbida" di auto elettriche rispetto alle aspettative iniziali. Martin Sander, capo del business delle autovetture di Ford in Europa, ha evidenziato che se ci sarà una forte domanda per i veicoli ibridi plug-in, l'azienda continuerà a offrirli. "Dobbiamo solo gestire la nostra strada verso le unità elettriche al 100%", ha dichiarato Sander durante il summit Financial Times Future of the Car.

Nonostante la possibile modifica dei piani, Ford ha completato un investimento di 2 miliardi di dollari per convertire la sua fabbrica a Colonia, in Germania, per la produzione di veicoli completamente elettrici basati sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. A giugno inizierà la produzione in serie del SUV compatto completamente elettrico Explorer e svelerà un secondo veicolo costruito sulla stessa piattaforma.

Nel Regno Unito, il più grande mercato europeo di Ford, l'azienda sta cercando modi per evitare multe pesanti legate al mandato del paese sui veicoli a emissioni zero, che richiede una quota crescente di vendite di auto elettriche a partire dal 22% nel 2024. Ford ha pianificato di limitare le vendite di veicoli a motore a combustione nel Regno Unito per soddisfare il mandato senza subire perdite significative.