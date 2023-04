Ford Pro presenta il nuovo E-Transit Courier 100% elettrico

Ford Pro svela l'E-Transit Courier, un nuovo veicolo commerciale 100% elettrico 1 che offre maggiore connettività e produttività ai clienti che utilizzano van compatti.

Il nuovo E-Transit Courier, con il quale l’Ovale Blu amplia la gamma dei suoi innovativi furgoni commerciali elettrificati e connessi, è completamente integrato con la piattaforma di software e servizi Ford Pro, per favorire un funzionamento del veicolo ancora più efficiente.

Per incrementare ulteriormente la produttività, E-Transit Courier è stato completamente riprogettato con un vano di carico più ampio e flessibile, che offre il 25% di volume in più rispetto al modello precedente, oltre alla possibilità di trasportare due Europallet.

Il nuovo E-Transit Courier, che rientra nell’investimento globale di Ford da oltre 50 miliardi di dollari per la transizione elettrica, rappresenta un ulteriore passo verso l'elettrificazione dell'iconica famiglia Transit, aggiungendosi alla gamma di veicoli commerciali Ford Pro accanto ai più grandi E-Transit ed E-Transit Custom.

Il nuovo E-Transit Courier farà il suo debutto al pubblico in occasione del Commercial Vehicle Show di Birmingham, Regno Unito, in programma dal 18 al 20 aprile, con l’avvio della produzione previsto per il 2024. I clienti potranno ordinare i modelli di Transit Courier con motore a benzina e diesel a partire dall'estate 2023, con le prime consegne entro la fine dell'anno.