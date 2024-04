Ford Pro rinnova l'E-Transit 100% elettrico

Nell'ambito del costante impegno per l'innovazione nel settore dei veicoli commerciali, Ford Pro ha annunciato l'introduzione dell'E-Transit

con autonomia estesa, una versione migliorata del suo furgone elettrico leader di mercato. Con una nuova batteria da 89 kWh, l'E-Transit promette di rivoluzionare ulteriormente il settore con un'autonomia fino a 402 km, un incremento del 28% rispetto al modello precedente.

La versione aggiornata del furgone non solo aumenta la distanza che può essere percorsa con una singola carica, ma offre anche tempi di ricarica ridotti grazie alle miglioramenti delle capacità di ricarica AC e DC. Una ricarica completa ora può essere effettuata in meno di sei ore, mentre una ricarica rapida da 10 minuti può aggiungere fino a 116 km di autonomia.

Integrata perfettamente con l'ecosistema Ford Pro, questa nuova versione dell'E-Transit sfrutta tecnologie avanzate per massimizzare l'efficienza e ridurre i tempi di fermo, garantendo una gestione ottimale della flotta. Attraverso il software Ford Pro Telematics, i fleet manager possono monitorare le prestazioni di ricarica, controllare i costi operativi e gestire la manutenzione con maggiore facilità.

In risposta alle crescenti esigenze del mercato, Ford Pro ha anche espanso la gamma E-Transit introducendo il nuovo modello minibus, destinato a soddisfare le esigenze di clienti come compagnie di taxi, istituti scolastici e enti pubblici. Questo modello è progettato per facilitare la transizione verso flotte completamente elettriche in risposta alle crescenti restrizioni ambientali in Europa.

Dall'introduzione dell'E-Transit nel 2022, Ford Pro ha visto un'adozione significativa del modello, che ha rapidamente conquistato una quota di mercato superiore al 55% tra i furgoni elettrici in Europa nel 2023. Con l'aggiornamento previsto per il 2025, Ford Pro si aspetta di consolidare ulteriormente questa posizione di leader, offrendo soluzioni ancora più efficienti e adatte alle esigenze moderne delle aziende.

In conclusione, l'E-Transit con autonomia estesa non è solo un simbolo dell'impegno di Ford Pro verso l'innovazione e la sostenibilità, ma rappresenta anche un passo significativo verso il futuro dei trasporti commerciali. Con prestazioni migliorate e una maggiore attenzione all'efficienza operativa, Ford Pro è pronta a definire gli standard per il settore dei veicoli commerciali elettrici negli anni a venire.