Ford Puma Hybrid, è l’ibrida più amata dagli italiani nel 2020

Ford Puma, crossover di ispirazione SUV è l’ibrida più venduta nei primi sei mesi del 2020, con 6.500 unità EcoBoost Hybrid vendute dal lancio di gennaio a oggi (su un totale di 8.700), Puma è stata molto apprezzata dai consumatori italiani che hanno saputo riconoscere le qualità e i vantaggi dell’EcoBoost Hybrid, il primo livello di elettrificazione Ford. (*)

Il pluripremiato EcoBoost 1.0 3 cilindri abbinato a un motore elettrico, alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V, è stato sviluppato per ottimizzare l’efficienza nei consumi e offrire un’esperienza di guida più reattiva e gratificante. È una soluzione economicamente vantaggiosa per una mobilità più consapevole, che include importanti vantaggi economici e fiscali, come, a esempio, l’esenzione dal pagamento dei parcheggi nelle strisce blu.

Puma si unisce a Kuga, Focus e Fiesta e ai veicoli commerciali Ford Transit e Transit Custom nell’offrire una tecnologia ibrida leggera (Mild-Hybrid) per un maggior risparmio di carburante, nell’ambito dell’impegno che Ford ha preso di avere una versione elettrificata per ogni veicolo venduto in Europa, introducendo 18 veicoli elettrificati Ford entro la fine del 2021.

Il successo di Puma passa anche attraverso la ricerca stilistica che ne ha permeato l’intera realizzazione. Il team di designer ha sviluppato linee sinuose per accentuare l’equilibrio nelle forme e, insieme agli ingegneri, garantire stile, accessibilità e capacità di carico senza compromessi. Affascinante, dinamica e sportiva, Puma rappresenta l’evoluzione della filosofia human centric di Ford, realizzata per coniugare un design accentuato e immediatamente riconoscibile, con soluzioni pratiche e funzionali dello spazio.

La novità del MegaBox, il vano aggiuntivo lavabile posto nel bagagliaio, sviluppato per soddisfare le più svariate esigenze dei clienti, offre una capacità di ulteriori 80 litri ed è in grado di alloggiare oggetti fino a circa 115 cm di altezza in posizione verticale.

La scelta ecosostenibile dell’EcoBoost Hybrid si abbina anche al divertimento e al piacere di guida tipici dell’Ovale Blu, grazie alla possibilità di adattare le modalità di guida, in base al proprio stile o alle condizioni stradali, con i Drive Modes. Le tecnologie di assistenza alla guida e il modem integrato FordPass Connect ne completano la ricca dotazione di serie, rendendo Puma - premiata con le 5 stelle EuroNCAP - più sicura, e sempre connessa.

“Ford Puma si è fin da subito imposta sul mercato, diventando, oggi, l’ibrida più venduta del 2020: un risultato di grande soddisfazione per noi”, ha affermato Fabrizio Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato, Ford Italia. “Il nostro crossover compatto rappresenta la perfetta combinazione tra ecosostenibilità, stile, piacere di guida e soluzioni intelligenti per lo spazio che la rendono una scelta adatta anche alle famiglie”.

Ford Puma offre un’ampia gamma di propulsori tradizionali: 1.0 EcoBoost a benzina da 125CV disponibile anche con trasmissione automatica a 7 rapporti e 1.5 EcoBlue diesel da 120CV, tutti equipaggiati di serie con la tecnologia Start&Stop per ridurre ulteriormente i costi di gestione.