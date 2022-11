Foton Daimler sceglie Comau per la produzione in Cina di "Actros"

Comau ha costruito una soluzione di saldatura automatizzata all’avanguardia per Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd (BFDA),

la joint venture tra Daimler Trucks AG e il produttore cinese di camion Foton Motor. In questo modo, Comau, sta contribuendo alla realizzazione del primo veicolo pesante per il mercato cinese, l’“Actros” di BFDA, basato sulla piattaforma globale Mercedes-Benz, e che utilizza la tecnologia più avanzata di Daimler. La linea di produzione progettata da Comau, automatizzata al 100%, è stata progettata per essere completamente flessibile, per consentire la gestione di modelli complessi e della produzione variabile. Con una capacità produttiva annua di 50.000 unità, la soluzione di saldatura Comau soddisfale esigenze di produzione attuali e future del cliente.



Nell'ambito del progetto, il team tecnico di Comau è stato incaricato di utilizzare lo standard “Daimler Integra 6" per creare una linea di saldatura automatizzata, flessibile, intelligente e digitale sia per l'area delle porte sia per la struttura del cruscotto.



Costruita per garantire l'efficienza del ciclo e snellire i flussi di lavoro, la soluzione è dotata di prodotti proprietari Comau, come RH-Clean, un dispositivo di pulizia automatica dei rulli che può essere utilizzato con diversi tipi di rulli e strumenti di pre-incastro, e un sistema di ispezione visiva di controllo qualità che utilizza il rilevamento con videocamera QUISS ed è dotato di un processo kick-in/kick-off per garantire la conformità dei componenti dopo l'incollaggio. Inoltre, il progetto sfrutta anche la tecnologia di collaudo virtuale per contribuire a testare e ottimizzare la nuova linea di produzione, riducendo al contempo i tempi di messa in servizio effettivi, le ore di manodopera e i potenziali rischi successivi alla messa in funzione.





"Durante questa proficua collaborazione, il team di Comau ha svolto un ruolo importante nel rafforzare la competitività dei nostri prodotti. Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla loro esperienza in vari aspetti come la progettazione, l'affidabilità e i costi." ha affermato William Sparenberg, responsabile di Mercedes Benz Truck Factory.



"Siamo onorati di essere stati scelti da Foton Daimler per lavorare a questa importante tappa che apre la strada alla localizzazione del suo primo veicolo pesante. Daimler è leader mondiale nel settore automobilistico, non solo per il suo importante volume di vendite, ma anche per la continua ricerca di progressi tecnologici." ha affermato Gaetano Cantalupo, Responsabile Countries Cluster APAC di Comau. “Il successo di questo progetto è un riconoscimento delle capacità di Comau, dell'espansione della suaclientela e in nuovi settori di business."



La produzione in serie del camion di fascia alta Actros, è prevista per il secondo trimestre del 2023.