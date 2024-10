Foxconn e Pininfarina: il debutto del Model D segna un nuovo capitolo nella mobilità elettrica

Foxconn, il gigante tecnologico globale, ha svelato due nuovi modelli di veicoli elettrici durante l’Hon Hai Tech Day 2024,

segnando un ulteriore passo avanti nella sua strategia di espansione nel settore automobilistico. Tra le novità, spicca il Model D, un veicolo multifunzionale per il lifestyle progettato in collaborazione con Pininfarina, l’iconico atelier italiano famoso per il suo design innovativo. Accanto a questo modello, Foxconn ha presentato anche il Model U, un autobus elettrico di medie dimensioni pensato per le esigenze di mobilità urbana.

Il Model D, lungo 5,1 metri e con un passo di 3,2 metri, rappresenta un esempio perfetto di fusione tra SUV e MPV, con un’attenzione particolare alla versatilità e alla tecnologia. Grazie alle sospensioni pneumatiche regolabili e a un avanzato design aerodinamico, con un coefficiente di resistenza di 0,23, il veicolo offre non solo comfort e stabilità, ma anche un’estetica elegante e sportiva. Il design è stato sviluppato insieme a Pininfarina, sottolineando l’armonia tra le eccellenze italiane e taiwanesi.

Silvio Angori, CEO di Pininfarina, ha espresso il suo orgoglio per questa collaborazione strategica: “Da quasi 95 anni Pininfarina guida l'innovazione nel design automobilistico. Con Foxconn condividiamo una visione comune di eccellenza, e il Model D ne è la dimostrazione.” Questa sinergia ha portato alla creazione di una famiglia di veicoli elettrici iniziata con il Model E e proseguita con il crossover Model B, entrambi realizzati nell'atelier Pininfarina a Cambiano, in Italia.

L’obiettivo di Foxconn, attraverso la sua controllata Foxtron Vehicle Technologies, è chiaro: diventare un leader nel settore della mobilità elettrica, offrendo una gamma di veicoli che uniscono tecnologia avanzata e design distintivo. Felix Kilbertus, Chief Creative Officer di Pininfarina, ha sottolineato l’approccio rivoluzionario alla progettazione di Model D: “Abbiamo creato un veicolo che massimizza lo spazio interno pur mantenendo linee esterne eleganti e aerodinamiche. Questo approccio moderno e atletico offre un’evoluzione significativa rispetto ai SUV tradizionali.”

La presentazione del Model D e del Model U segna una tappa importante non solo per Foxconn, ma anche per il futuro della mobilità sostenibile. L’impegno dell'azienda nel combinare innovazione tecnologica e design di alto livello, in collaborazione con Pininfarina, dimostra come la mobilità del futuro possa essere non solo efficiente, ma anche esteticamente accattivante. Con queste nuove proposte, Foxconn rafforza la sua presenza nel mercato dei veicoli elettrici, offrendo soluzioni di mobilità all’avanguardia che soddisfano le esigenze del presente e del futuro.