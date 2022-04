Free2move eSolutions: per un Mottarone sostenibile a zero emissioni

Free2move eSolutions è protagonista di una speciale iniziativa ambientale insieme con NHOA e Atlante:

l’installazione di una stazione di ricarica sulla piana d’arrivo della cabinovia del Mottarone, donata al territorio per incentivare il turismo sostenibile e la mobilità a zero emissioni.

L’iniziativa si inserisce in un progetto dell’Arma dei Carabinieri. A seguito della tragedia del 23 maggio 2021, durante le operazioni per rimuovere la cabina della funivia era stato necessario tagliare 80 alberi per consentire agli elicotteri del Corpo dei Vigili del Fuoco di operare in sicurezza.

Su un terreno con una forte pendenza come quello in cui era precipitata la funivia, l’assenza di tanti alberi potrebbe provocare rischi importanti per eventuali smottamenti ed è necessario ripristinare la sicurezza dell’area il prima possibile.

Per questo motivo – grazie alla disponibilità dei vivai della Regione Piemonte e con la speranza di trasmettere un messaggio positivo nel ricordo delle vittime e per restituire la giusta vitalità a una zona che da allora è particolarmente sofferente – l’Arma dei Carabinieri regala al Mottarone 90 alberi che saranno trasportati, piantati e protetti dai militari dell’Arma e da alcuni volontari che si sono resi disponibili.

Alla presenza delle autorità locali e dell’amministratore delegato di Atlante Stefano Terranova (in rappresentanza del Gruppo NHOA), numerosi bambini di alcuni sci club locali insieme con i loro allenatori hanno simbolicamente piantato le prime piante sulla piazzola d’arrivo della cabinovia, mentre tutte le altre saranno posizionate nella zona della tragedia.

Nello stesso luogo sono state posizionate due stazioni di ricarica dimostrative: una easyWallbox – alla quale sono state collegate una vettura elettrica dei Carabinieri e una Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in – e una fast charging Atlante, che è parte integrante delle strutture che permettono di ricaricare rapidamente le auto elettriche in Italia e permetteranno presto di farlo anche sulle strade di Portogallo, Spagna e Francia.

Non appena ottenuti tutti i permessi, grazie alla tecnologia Free2move eSolutions il Gruppo NHOA installerà un impianto di ricarica definitivo che permetterà a chiunque raggiunga la vetta del Mottarone di ricaricare gratuitamente il proprio veicolo, elettrico o anche solo ibrido plug-in, ripartendo a zero emissioni, facendo quindi del bene all’ambiente e al turismo.

Il supporto di Free2move eSolutions e del Gruppo NHOA in un’iniziativa come quella promossa dall’Arma dei Carabinieri contribuirà a dare nuovo slancio a una zona del nostro Paese di notevole interesse ambientale affinché diventi il modello di un turismo sostenibile attento all’ambiente e soprattutto alle comunità che lo abitano.