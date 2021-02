Free2Move facilita la mobilità elettrica col servizio “Charge My Car”

Free2Move, il marchio di mobilità per i brand PEUGEOT, CITROËN, DS e OPEL, include ora le funzionalità CHARGE MY CAR nella nuova App FREE2MOVE ALL-IN-ONE, connessa alla più grande rete europea di punti di ricarica. Con oltre 220.000 stazioni di ricarica elettrica, questo servizio fornisce un fondamentale aiuto nel rendere la ricarica da postazioni pubbliche facile e rassicurante.

Tanto per iniziare, l'App seleziona e mostra automaticamente solo le stazioni di ricarica compatibili con lo specifico modello di auto posseduto. Le informazioni comprendono:

• le stazioni raggiungibili in base all'autonomia residua della batteria di trazione,

• una stima del tempo di ricarica,

• una stima del costo di ricarica.

Nessun patema quindi, anzi un rassicurante contributo ad ogni viaggio o trasferta, che si svolge in scioltezza grazie alla pianificazione degli itinerari che la funzione TRIP PLANNER consente. In pratica, l'App indica il percorso migliore in base all'autonomia della batteria di trazione ed alle stazioni di ricarica disponibili per la ricarica

Il viaggio può essere preparato con il dovuto anticipo dal proprio smartphone, per essere successivamente inviato al sistema di navigazione della vettura.

Sarà la stessa App, durante il viaggio, a ricalcolare il percorso migliore ad ogni minuto. I parametri in continuo monitoraggio riguardano l'effettivo utilizzo della batteria, velocità, temperatura esterna, carico di bordo e condizioni del terreno stradale. Una semplice notifica sulla schermata di navigazione provvede a segnalare la necessità di anticipare la sosta per la ricarica, oppure la possibilità di procedere ulteriormente.

Le numerose funzionalità di CHARGE MY CAR sono a disposizione gratuitamente nel primo anno, con un nuovo veicolo a basse emissioni dei marchi marchi PEUGEOT, CITROËN, DS e OPEL.

Dopo l'acquisto del veicolo, viene fornito un codice promozionale da attivare direttamente attraverso l'App FREE2MOVE ALL-IN-ONE. Allo scadere del primo anno, il costo mensile diventa pari a 4,99 euro, mentre il costo delle ricariche elettriche viene sempre considerato a parte.