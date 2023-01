Geely Group apre un centro design a Milano

Geely Group, società cinese che gestisce, tra gli altri, Volvo Cars, Polestar, Lotus, Lynk&Co., Smart, Proton, Geometry, Lotus

ed è il maggiore azionista di Volvo AB e Daimler AG, apre un nuovo centro di design per l'innovazione a Milano. Il centro lavorerà su programmi di ricerca e sviluppo per concept car e veicoli di produzione e supporterà la strategia internazionale e l'espansione del gruppo. Il centro di progettazione è attualmente in fase di reclutamento e di organizzazione di tutti gli aspetti logistici. L'apertura di un hub europeo per il design e l'innovazione in una delle capitali mondiali della moda e del design è stata fortemente voluta dal management dell'azienda, con l'obiettivo di riaffermare il ruolo centrale della creatività nel presente e nel futuro del brand. Geely Innovation Design Center Italy intende diventare un partner chiave per Geely Auto Design HQ a Shanghai e per gli altri centri di design all'estero.