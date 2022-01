Geely e Renault siglano un accordo di collaborazione in Sud Corea

Il Gruppo Renault e Geely Holding Group (Geely Group), il maggior costruttore automobilistico privato in Cina, hanno siglato un accordo di collaborazione per la commercializzazione di veicoli termici e ibridi elettrici ad alte prestazioni.

Destinati al mercato domestico sudcoreano e all’esportazione. I nuovi veicoli saranno prodotti nello stabilimento Renault-Samsung di Busan, in Corea del Sud, con inizio produzione previsto per il 2024.

Questa collaborazione segna un passo avanti per entrambi i gruppi automobilistici per la produzione di veicoli a basse emissioni, ma anche per una maggiore penetrazione sui mercati asiatici dei veicoli ibridi elettrici. Questa partnership rientra anche nel piano “Renaulution” di Renault, che intende far crescere la Marca RSM e il suo portafoglio prodotti con il ricorso a tecnologie, ingegneria e servizi leader di settore e con il contributo di importanti partner locali.

I nuovi veicoli utilizzeranno l’Architettura Modulare Compatta (AMC) di fama mondiale di Geely Group, progettata presso il suo centro di R&S con sede in Svezia, e potranno contare su tecnologie avanzate di motorizzazione ibrida di Geely Group. Renault e RSM metteranno insieme le rispettive competenze a livello di design e customer experience, apportando anche tecnologie innovative per soddisfare, o addirittura superare, le attese del mercato locale.

I nuovi veicoli offriranno ai clienti sudcoreani caratteristiche alto di gamma e tecnologie all’avanguardia, ma rafforzeranno anche la reputazione di RSM sul mercato locale come fornitore di servizi automobilistici di alta qualità. In un primo tempo, i veicoli saranno progettati per il mercato sudcoreano mentre, a lungo termine, RMS ne consentirà l’esportazione.

Eric Li, Presidente di Geely Holding Group, ha dichiarato: «Geely ha già comprovata esperienza nel creare collaborazioni win-win basate sulla tecnologia, l’esperienza e le idee condivise, allo scopo di realizzare prodotti di miglior qualità e più sostenibili. Non vediamo l’ora di lavorare con Renault e stabilire nuove sinergie che mettano insieme i punti di forza di entrambe le parti per creare valore per il cliente finale.»

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha dichiarato: «Siamo contenti di avviare una partnership tanto innovativa con Geely Group, che vanta una notevole esperienza nell’industria automotive. Con questo progetto, Geely e il Gruppo Renault potranno contare sui 20 anni di successi di RSM e sul suo continuo contributo all’industria automotive sudcoreana.»