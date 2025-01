GOGRAND: La campagna che rende il Nuovo Opel Grandland un SUV senza limiti

"Se chiami un'auto Grandland, non avere limiti, pensala in grande!". Con questa frase inizia il nuovo spot televisivo che segna il debutto del Nuovo Opel Grandland,

un SUV che vuole farsi notare per il suo approccio audace e innovativo. La campagna di lancio, sviluppata in collaborazione con l'agenzia creativa Jung von Matt HAVEL, punta tutto su un messaggio chiaro: non accontentarsi, ma desiderare qualcosa di veramente "GRAND".

L'hashtag #GOGRAND è il cuore pulsante della comunicazione, una sintesi perfetta di ciò che Opel vuole trasmettere con il suo SUV top di gamma: spaziosità, tecnologia avanzata e un design moderno che non passa inosservato.

Un SUV che non si accontenta

Il Nuovo Opel Grandland non è un SUV qualsiasi. È il primo modello del marchio a integrare il Vizor 3D, con il logo Opel Blitz illuminato sia nella parte anteriore che posteriore. Un dettaglio che rende l'auto immediatamente riconoscibile, sia di giorno che di notte.

Ma non è solo una questione di estetica. Il Grandland offre anche tecnologie all'avanguardia come i fari Intelli-Lux HD, composti da oltre 50.000 elementi a LED, che garantiscono una visibilità ottimale in ogni condizione.

Dal punto di vista delle motorizzazioni, il SUV è disponibile in versione ibrida 48V, ibrida plug-in e completamente elettrica. La variante elettrica, in particolare, si distingue per la piattaforma STLA Medium, progettata specificamente per veicoli a batteria, che promette un'autonomia fino a circa 700 chilometri grazie alla batteria da 97 kWh.

Una campagna che sorprende

La campagna #GOGRAND si sviluppa su più canali e prevede uno spot televisivo da 30 secondi, in onda dal 14 gennaio 2025, e una versione integrale da 80 secondi disponibile online. Lo spot cattura l'attenzione con un dialogo ironico tra un protagonista umano e un procione animato, che enfatizza le caratteristiche principali del Grandland con un tono divertente e spensierato.

Ogni innovazione del SUV viene presentata come qualcosa di "GRAND": dal logo elettrico ai sedili massaggianti, dall'autonomia superlativa ai fari avanzati. Il messaggio è chiaro: il Nuovo Opel Grandland non si limita a soddisfare le aspettative, le supera ampiamente.

Una visione audace per il futuro

Rebecca Reinermann, Vice President Marketing di Opel e Vauxhall, sottolinea come il Nuovo Grandland rappresenti perfettamente il concetto di "German Energy", un pilastro fondamentale del marchio. "Il nostro nuovo Opel Grandland è spazioso, tecnologicamente avanzato e offre un design forte e moderno. Con la nuova campagna #GOGRAND, vogliamo motivare le persone a fare come il nostro SUV: non accontentarsi, ma puntare a qualcosa di grandioso".

Un'idea condivisa anche da Daniel Schweinzer, Managing Director di Jung von Matt HAVEL, che ha aggiunto: "Con questa campagna dimostriamo che è possibile comunicare veicoli di alta gamma in modo intelligente e ironico, senza perdere di esclusività".

Un SUV per chi non si accontenta

Il Nuovo Opel Grandland è pensato per chi cerca qualcosa di più. Non solo un'auto, ma un'esperienza di guida completa, che unisce design, tecnologia e sostenibilità. La campagna #GOGRAND ne amplifica il messaggio, raggiungendo un pubblico vasto e motivandolo a fare un passo avanti.