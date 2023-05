Gruppo Koelliker sigla la partnership con Regis Motors

Il Gruppo Koelliker, azienda leader italiana nella proposta di soluzioni di mobilità sostenibili ed intelligenti, annuncia il nuovo accordo con Regis Motors, società italiana di Regitec Group

dagli anni 60 produce e progetta all’insegna dell’innovazione veicoli elettrici a uso professionale e sistemi Powertrain. Grazie alla partnership commerciale, Koelliker distribuirà in esclusiva sui mercati italiano, austriaco, greco e nei balcani Epic0, il veicolo made in Italy totalmente elettrico dedicato al trasporto di merci.

Epic0 - acronimo di Elettrico, PICcolo e a 0 emissioni - è pensato e progettato con standard automobilistici: caratterizzato da una scocca in acciaio e dimensioni compatte, con una lunghezza di 3,7 metri, una largezza di 1,5 metri, una altezza di 1,7 metri e una portata di carico superiore di 790 kg. Rispetta inoltre tutti i canoni fondamentali delle autovetture ed è un piacevole compagno di viaggio per un uso urbano ed extra urbano con una velocità massima di 90 km/h. Il veicolo appartiene alla categoria dei quadriveicoli L7eCU, e quindi può beneficiare degli incentivi previsti per questa tipologia di veicoli, che arrivano fino a 4.000€.