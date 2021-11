Gruppo Volkswagen: stringe un alleanza strategica con EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy, fucina di innovazione per l'energia sostenibile leader a livello globale, e il Gruppo Volkswagen hanno annunciato una partnership strategica.

Entrambe le aziende stanno pianificando attività congiunte di innovazione e di investimento pensate per aiutare tecnologie e modelli di business a raggiungere i progressi economici, che contribuiranno alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e ad accelerare il passaggio all'e-mobility. Nell’ambito della partnership il Gruppo Volkswagen diventa un nuovo azionista di EIT InnoEnergy.

Jens Wiese, Responsabile M&A, Investment Advisory and Partnerships del Gruppo Volkswagen: "Per decarbonizzare il settore dei trasporti, avremo bisogno di un’ampia gamma di innovazioni. Per raggiungere questo obiettivo, oltre alle nostre attività, in futuro ci affideremo sempre più alla collaborazione con le

start-up. La partnership con EIT InnoEnergy ci aiuterà a individuare le aziende più promettenti in tutte le aree della transizione energetica, che saranno poi supportate nell’applicazione dei propri modelli di business".

Diego Pavia, CEO di EIT InnoEnergy, aggiunge: "Il settore dei trasporti sta attraversando una delle trasformazioni più radicali di sempre. Le Case automobilistiche si trovano di fronte a una scelta: guidare questa transizione o essere guidate. Il Gruppo Volkswagen ha colto l'opportunità di porsi in prima linea in questo cambiamento e di dargli forma. Pertanto, ci rende ancora più orgogliosi averlo a bordo come nuovo azionista e portare la nostra collaborazione al livello successivo. Guardando alle nostre 300 aziende in portafoglio in tutti i rami dell'energia sostenibile, unire le forze con il Gruppo Volkswagen costituisce un enorme potenziale per accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti".

Il Gruppo Volkswagen e EIT InnoEnergy vantano una collaborazione di oltre cinque anni. Come attori chiave della European Battery Alliance (EBA), sono fortemente coinvolti nello sviluppo di un'industria europea delle batterie competitiva a livello internazionale. Questa dovrebbe generare un contributo annuale al PIL di 250 miliardi di Euro a partire dal 2025, e creare quattro milioni di posti di lavoro diretti e indiretti. Le due aziende condividono anche l’impegno come investitori in H2 Green Steel, produttore svedese di acciaio verde, e in Northvolt, azienda svedese di batterie. Durante il "Power Day" di marzo, il Gruppo Volkswagen ha annunciato la costruzione di sei gigafactory in Europa entro il 2030 insieme a partner, con una produzione totale di 240 GWh.