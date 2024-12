Gianluca Italia entra nel capitale e nel CdA del Gruppo Intergea

Il Gruppo Intergea, leader nella distribuzione automobilistica in Italia, annuncia un’importante evoluzione nella sua struttura organizzativa e strategica.

Gianluca Italia, manager di grande esperienza nel settore automotive, è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione con delega allo sviluppo. Contestualmente, Italia entra nel capitale sociale del Gruppo tramite la holding Gemi Srl.

Un manager di alto profilo per la crescita del Gruppo

Classe 1972, Gianluca Italia vanta un curriculum di rilievo, con esperienze in multinazionali come GM, Ford e FCA. Dal 2019 è parte integrante del Gruppo Intergea, dove ha guidato con successo diverse realtà strategiche nel settore automobilistico lombardo. Tra i suoi ruoli principali, spiccano quelli di amministratore delegato di Mocautogroup (Milano), AutoChioda (Melzo), Autoghinzani (Bergamo) e presidente di G.Villa/Effepiauto (Monza) e Marelli&Pozzi (Varese).

Queste esperienze hanno contribuito a consolidare la presenza di Intergea in Lombardia, una regione chiave per il mercato automobilistico italiano. Il nuovo incarico punta a sfruttare le competenze manageriali e imprenditoriali di Italia per supportare la crescita del Gruppo su scala nazionale.

Alberto Di Tanno, presidente del Gruppo Intergea, ha accolto con entusiasmo l’ingresso di Gianluca Italia nel capitale e nel CdA: “L’ingresso di Gianluca nel capitale sociale e nel CdA di Intergea rafforzerà il nostro management. In questi anni, Gianluca ha dimostrato di possedere non solo una profonda conoscenza del settore, ma anche straordinarie capacità manageriali e visione imprenditoriale, valorizzando in maniera decisiva le nostre attività in Lombardia. Sono certo che il suo contributo ci permetterà di sviluppare ulteriormente il potenziale di crescita dell'azienda."

Dal canto suo, Gianluca Italia ha sottolineato l’allineamento tra i suoi valori e quelli del Gruppo Intergea: “Nel Gruppo Intergea ho trovato valori che rispecchiano il mio approccio, sia professionale che personale. In questo percorso ho avuto modo di apprezzare le grandi qualità delle persone che vi lavorano: una squadra coesa e compatta, guidata da obiettivi ambiziosi. Oggi, il Gruppo ha raggiunto una dimensione importante, capace di stimolare idee e investimenti in diversi ambiti dell’automotive. Sono onorato di poter supportare, al meglio delle mie capacità, il raggiungimento di nuovi traguardi”.

La strategia di crescita del Gruppo Intergea

Il Gruppo Intergea, fondato nel 2003, si è affermato come uno dei protagonisti della distribuzione automobilistica italiana. Grazie a un modello di business integrato e a una strategia orientata all’innovazione, l’azienda opera con successo in diverse regioni italiane, con particolare rilevanza nelle aree ad alto potenziale di mercato.

L’ingresso di Gianluca Italia nel capitale sociale rappresenta un segnale importante per il futuro del Gruppo. La sua esperienza e visione strategica saranno determinanti per affrontare le sfide di un settore in rapida evoluzione, caratterizzato dalla transizione verso la mobilità elettrica, dalla digitalizzazione dei processi e dalla crescente domanda di soluzioni innovative nel retail automotive.

Un futuro ricco di opportunità

Con questa mossa, il Gruppo Intergea consolida ulteriormente la propria posizione come player di riferimento nel mercato italiano. L’obiettivo è chiaro: accelerare lo sviluppo di nuove opportunità, ottimizzare la gestione delle realtà locali e rafforzare il legame con il territorio, offrendo soluzioni sempre più competitive e orientate al cliente.