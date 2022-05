Hannover Messe 2022: Hyvia presenta Renault Master Van H2-Tech

HYVIA sarà presente all’Hannover Messe nello stand C62 (Hall 13), dal 30 maggio al 2 giugno 2022, con Renault Master Van H2-TECH.

David Holderbach, CEO di HYVIA ha dichiarato «Dopo la Francia e i Paesi Bassi, concludiamo il mese di maggio in Germania! Tre mercati molto impegnati nella mobilità a idrogeno, tre mercati in cui tra i protagonisti della filiera dell’idrogeno fervono idee e iniziative, tre mercati in cui il nostro ecosistema HYVIA acquisisce assolutamente senso.»

Renault Master Van H2-TECH in circolazione a partire da metà 2022

Master Van H2-TECH risponde alle esigenze di aziende, grandi clienti, flotte ed enti locali. È un furgone di grandi dimensioni per il trasporto di merci e pacchi, con un volume di carico di 12 m3 e un’autonomia fino a 500 km. È dotato di cella a combustibile da 30 kW, batteria da 33 kWh e serbatoi in grado di contenere 6 kg di idrogeno (4 serbatoi da 1,5 kg). Si prevede che Master Van H2-TECH sia in circolazione sulle strade europee a partire da metà 2022.

Circolare a idrogeno con l’ecosistema HYVIA

La mobilità a idrogeno è oggi particolarmente adatta ai veicoli commerciali leggeri, in quanto permette di prolungare l’autonomia per carichi elevati e un uso intensivo. La gamma di veicoli commerciali leggeri a idrogeno HYVIA a zero emissioni di CO 2 * propone una maggiore autonomia fino a 500 km e un tempo di ricarica di soli 5 minuti. Comprende una versione furgone con un volume di carico di 12 m³ (Master Van H2-TECH), una versione telaio cabinato con un grande volume di 20 m³ (Master Telaio Cabinato H2-TECH) e un minibus in grado di trasportare fino a 15 passeggeri (Master City Bus H2-TECH). HYVIA propone anche stazioni di ricarica H2, la produzione di idrogeno decarbonizzato, soluzioni di manutenzione e gestione delle flotte.

HYVIA: una Marca francese ad alta tecnologia

HYVIA ha sede in Francia in quattro siti. La sede sociale, il dipartimento ingegneria e il centro di R&S si trovano a Villiers-Saint-Frédéric. Renault Master è prodotto nello stabilimento di Batilly. L'integrazione elettrico-idrogeno è realizzata da PVI, filiale del Gruppo Renault, con sede a Gretz-Armainvilliers. Infine, lo stabilimento HYVIA di Flins assembla e testa le celle a combustibile basate sulla tecnologia avanzata di Plug Power. A fine 2022, lo stabilimento comincerà anche ad assemblare le stazioni di ricarica H2 e a produrre idrogeno a basse emissioni di carbonio con il primo elettrolizzatore da 1MW.