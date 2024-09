Honda protagonista al Salone dell’Auto di Torino: un viaggio tra innovazione e tradizione

Dal 13 al 15 settembre, le vie e le piazze del centro di Torino si trasformeranno in un palcoscenico per alcune delle più importanti novità del settore automobilistico mondiale, grazie al Salone dell’Auto di Torino.

Questo evento, tra i più attesi in Italia, offrirà agli appassionati una passeggiata indimenticabile tra bellezze architettoniche e le ultime innovazioni della mobilità. In questa cornice suggestiva, Honda sarà protagonista, mostrando l'evoluzione delle sue tecnologie e dei suoi modelli.

Honda parteciperà con tre modelli emblematici, esposti in Piazza Castello accanto allo stand ufficiale del marchio. La casa giapponese presenterà il suo SUV familiare CR-V nella versione Full Hybrid, dotato del nuovo allestimento Advance Style, caratterizzato da un look ancora più premium. I dettagli delle finiture delle parti basse dei paraurti, delle porte e degli archi passaruota, rifiniti in tinta con la carrozzeria, conferiscono a questo modello una presenza dinamica e raffinata. Accanto al CR-V, ci sarà il crossover sportivo ZR-V Full Hybrid, anch’esso progettato per garantire prestazioni elevate e sostenibili.

Ma il vero gioiello dell’esposizione sarà la leggendaria Civic Type R, una delle hot-hatch più amate al mondo, che incarna alla perfezione l’anima sportiva di Honda. Questo modello, celebre per la sua potenza e la sua capacità di spingersi al limite, non mancherà di catturare l’attenzione di tutti gli appassionati.

Durante l’evento, i visitatori avranno la possibilità di approfondire le specifiche tecniche e la storia di ogni modello esposto. Accanto alle vetture, sarà presente un QR Code che rimanderà al sito ufficiale honda.it, permettendo di accedere a ulteriori informazioni, configurare il modello desiderato e prenotare un test drive presso una Concessionaria Ufficiale. Questo sistema interattivo consente ai visitatori di esplorare in modo approfondito ogni dettaglio dei modelli in esposizione, offrendo un’esperienza digitale che si sposa con l’innovazione tecnologica del marchio.

Il momento clou della giornata inaugurale sarà la sfilata “La Storia dell’Automobile”, un vero e proprio viaggio attraverso le epoche della mobilità, dal 1800 fino ai giorni nostri. In questa occasione, Honda parteciperà con la Civic Type R, che non solo incanterà con il suo design sportivo, ma affascinerà il pubblico con il rombo del suo potente motore, ricordando a tutti l’eccezionale ingegneria che sta dietro a questo modello.

Honda, conosciuta come il primo costruttore di veicoli al mondo, continua a spingersi oltre ogni limite, mantenendo salda la sua tradizione e puntando verso un futuro sempre più sostenibile e sicuro. L’obiettivo della casa giapponese è quello di combinare la sua anima sportiva con le tecnologie più avanzate, creando una mobilità che sia al servizio dell’uomo e dell’ambiente. Questa visione si riflette in tutti i modelli presentati al Salone di Torino, che uniscono prestazioni elevate con un impegno concreto verso la sostenibilità.

Con la partecipazione al Salone dell’Auto di Torino, Honda riafferma il suo ruolo di leader nell’industria automobilistica globale, offrendo soluzioni di mobilità che guardano al futuro senza mai perdere di vista le proprie radici. La combinazione tra innovazione e tradizione è al centro della filosofia Honda, e questo evento ne è la perfetta rappresentazione.