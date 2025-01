Horizon Automotive: un modello di business innovativo per il mercato del noleggio auto

In un mercato automobilistico che affronta sfide senza precedenti, Horizon Automotive emerge come un protagonista chiave,

rivoluzionando il settore del noleggio a lungo termine (NLT) attraverso un modello di business innovativo, una forte spinta tecnologica e una rete di partnership strategiche.

Nonostante un calo complessivo del mercato NLT nel 2024 (-14,1% rispetto al 2023), Horizon Automotive ha registrato un incremento del 63% degli ordini, superando le 7.000 unità. Un risultato che sottolinea la solidità di un modello basato su tecnologia avanzata, un ecosistema integrato e un approccio "phygital".

Un modello di business che unisce tecnologia e rete fisica

Il punto di forza di Horizon Automotive risiede nella sua capacità di combinare i vantaggi di dealer e broker, offrendo una piattaforma di mobilità integrata che facilita l’ingresso degli OEM nel mercato del noleggio a lungo termine. La Horizon Mobility Platform, un sistema tecnologico proprietario, funge da motore per l’intero ecosistema, rendendo il processo più efficiente per aziende e privati.

Grazie a strumenti innovativi come Quicko, il primo algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per il confronto in tempo reale dei canoni di noleggio, Horizon semplifica le decisioni di acquisto, migliorando l’esperienza utente e aumentando la competitività.

Crescita e risultati: i numeri che parlano

Tra il 2022 e il 2024, Horizon Automotive ha registrato una crescita impressionante:

Numero di ordini: da 2.970 nel 2022 a oltre 7.000 nel 2024.

Fatturato incrementale generato per i dealer soci: 122 milioni di euro nel 2024 (+69% rispetto al 2023).

EBITDA: triplicato in tre anni, passando da 0,9 milioni di euro nel 2022 a 2,9 milioni nel 2024.

Clienti acquisiti: più di 8.800 dal 2020, con un CAGR del 109%.

Questi numeri evidenziano come il modello di Horizon non solo sia sostenibile, ma anche estremamente scalabile.

Tecnologie e innovazione: il cuore del successo

L'ecosistema tecnologico di Horizon rappresenta il principale driver di crescita. Oltre a Quicko, la piattaforma offre strumenti come:

Wizard: un consulente personale basato su AI che guida l’utente verso la scelta ottimale.

Green Index: un algoritmo che confronta veicoli BEV ed endotermici, mostrando vantaggi economici e ambientali.

Index 2: un sistema che analizza il costo totale di proprietà (TCO) di un veicolo, rendendo trasparente il confronto tra noleggio e acquisto.

Questi strumenti non solo migliorano la customer experience, ma aumentano l’efficienza operativa, permettendo a Horizon di offrire soluzioni personalizzate a costi competitivi.

Strategia "phygital": tra digitale e store fisici

Horizon Automotive ha investito oltre 1,5 milioni di euro nel 2024 in campagne di marketing digitale e nell’espansione della rete fisica. Con 20 store attivi in Italia e un piano di crescita che punta a 35 store entro il 2025, l’azienda combina il meglio dei due mondi: la flessibilità del digitale e il valore aggiunto della consulenza in presenza.

Partnership strategiche: un valore aggiunto per il mercato

Collaborazioni come quella con Edison dimostrano l’impegno di Horizon nel rendere più competitivo il TCO dei veicoli green. Attraverso offerte bundle che uniscono il noleggio a lungo termine e la riduzione dei costi di ricarica, Horizon sta accelerando la transizione verso una mobilità sostenibile.

Inoltre, la partnership con Maserati ha generato risultati significativi: in soli due mesi, Horizon ha rappresentato il 30% del totale immatricolato Maserati nel mercato NLT, dimostrando la capacità di creare business incrementale per gli OEM.

Piano industriale 2025-2027: uno sguardo al futuro

Guardando al futuro, Horizon punta a superare il miliardo di euro di fatturato incrementale per i suoi partner entro il 2027. Il piano industriale prevede:

Espansione internazionale: ingresso in Spagna e apertura di nuovi mercati come Francia e Portogallo.

Nuove assunzioni: oltre 110 nuovi posti di lavoro nei prossimi tre anni.

Investimenti in tecnologia e marketing: 16,5 milioni di euro per rafforzare la posizione di leadership.

Horizon Automotive si conferma un caso di successo nel panorama del noleggio a lungo termine, dimostrando come un modello di business innovativo, basato su tecnologia e partnership strategiche, possa trasformare un mercato in difficoltà in un’opportunità di crescita. Con una visione chiara per il futuro e un piano industriale solido, Horizon è pronta a continuare la sua scalata, ridefinendo gli standard della mobilità in Italia e oltre.