Hyundai al Brussels Motor Show 2025: debutto europeo per INSTER, INSTER Cross e INITIUM FCEV

Hyundai inaugura il 2025 con una presenza di spicco al 101° Brussels Motor Show, in programma dal 10 al 19 gennaio.

Protagonisti dello stand del brand sudcoreano sono tre modelli che segnano tappe fondamentali nella strategia di elettrificazione e nell'impegno verso un futuro a zero emissioni: il city-SUV 100% elettrico INSTER, la sua variante outdoor INSTER Cross e il concept a idrogeno INITIUM.

INSTER: il city-SUV che rivoluziona la mobilità urbana

INSTER è il nuovo city-SUV elettrico compatto di Hyundai, progettato per definire nuovi standard nel segmento urbano. Il design iconico e le linee essenziali sono pensati per attirare una clientela giovane e dinamica, attenta alla sostenibilità e alla praticità.

Con un'autonomia di 370 km (ciclo WLTP), INSTER si posiziona come leader del segmento per percorrenza, offrendo una ricarica rapida di serie e una gamma di tecnologie avanzate. Gli interni, spaziosi e realizzati con materiali eco-friendly, combinano comfort, connettività e sicurezza, rendendo INSTER un'opzione ideale per chi cerca un veicolo elettrico versatile sia per gli spostamenti urbani che per le gite fuori porta.

INSTER Cross: l'anima outdoor di Hyundai

Per chi ama l'avventura e le fughe nel weekend, Hyundai propone INSTER Cross, una versione del city-SUV pensata per gli esploratori urbani. Con un’autonomia elettrica fino a 360 km, questo modello si distingue per dettagli estetici ispirati alla vita all’aperto: protezioni anteriori e posteriori rinforzate, cerchi da 17 pollici dedicati e un portapacchi sul tetto.

La finitura esclusiva verde opaca della carrozzeria dona un look unico, sottolineando il carattere audace del veicolo. INSTER Cross è il compagno perfetto per chi desidera un’auto che sappia coniugare praticità quotidiana e spirito d’avventura.

INITIUM: il futuro della mobilità a idrogeno

La vera sorpresa di Hyundai al Brussels Motor Show è INITIUM, un concept FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) che anticipa la prossima generazione di veicoli a celle a combustibile del brand. Questo prototipo introduce il nuovo linguaggio stilistico “Art of Steel”, un mix di eleganza, robustezza e praticità.

Con un motore a idrogeno da 150 kW e un’autonomia stimata di oltre 650 km, INITIUM rappresenta un passo avanti nelle tecnologie a zero emissioni. Il concept integra anche la funzionalità V2L (Vehicle-to-Load), trasformando l’auto in una power bank mobile in grado di alimentare dispositivi esterni.

“INITIUM rappresenta la nostra visione per il futuro della mobilità a idrogeno, un settore in cui Hyundai è all’avanguardia da oltre un decennio”, ha dichiarato Raf Van Nuffel, Vice President of Product di Hyundai Motor Europe. “La nostra leadership nel settore FCEV è una testimonianza del nostro impegno per un futuro a zero emissioni.”

L'impegno di Hyundai per l'idrogeno: la strategia HTWO

Hyundai continua a credere nell'idrogeno come soluzione complementare all'elettrico per raggiungere la neutralità carbonica. Il concept INITIUM si inserisce in una visione più ampia che vede Hyundai protagonista dell'ecosistema dell'idrogeno, con il marchio HTWO che guida la transizione energetica del gruppo.

L’impegno di Hyundai non si limita alle autovetture. Il brand ha già sviluppato veicoli pesanti a celle a combustibile, come il camion XCIENT Fuel Cell, operativo sulle strade europee, e sta lavorando per coprire l’intera catena del valore dell’idrogeno, dalla produzione alla distribuzione.

Con obiettivi ambiziosi, tra cui la neutralità carbonica entro il 2045 e la creazione della piattaforma HTWO Grid per l'integrazione tra mobilità ed energia, Hyundai punta a rivoluzionare il settore energetico, offrendo soluzioni innovative per un futuro più pulito e sostenibile.